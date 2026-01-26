Los detalles del vestido de novia de Alejandra Rubio: corona de flores en el pelo y americana blanca

El pasado 19 de enero Telecinco estrenó 'Casados a Primera vista', un formato en el que doce solteros confían en un equipo de tres expertos en psicología y terapia sexual y de pareja para encontrar el amor de una forma muy poco convencional y es que conocen a la persona con la se casan en el altar y comienzan a saber más de ella una vez que se han dado el 'sí, quiero' en una luna de miel en un destino fuera de España y en una convivencia posterior ya de vuelta al país.

Ainhoa, Ana, Estefanía, Natalia, Laura, Luciana, Borja, Lorenzo, Luija, Marc, Milton y Stefan son los participantes del programa. Tienen edades muy diferentes, trayectorias vitales diversas y experiencias distintas en el amor, aunque todos tienen en común que les gustaría estar casados y encontrar a una persona con la que compartir el resto de sus días. Ninguno de los doce participantes conoce a la persona a la que le va a dar el 'sí, quiero' hasta que no la ve en el altar el mismo día de la boda, en la que pueden estar presentes sus amigos y familiares e interactuar entre ellos antes de que llegue la novia.

Las seis bodas se llevan a cabo en España, en diversos lugares, lo que garantiza que cada pareja pueda iniciar una historia de amor diferente a las demás. Los destinos de las lunas de miel también son distintos, pero son todos fuera de nuestras fronteras.

Alejandra Rubio en un momento del programa. / Telecinco

Los protagonistas viajan por países de cuatro continentes: Francia y Finlandia en Europa, República Dominicana en América, Egipto y Marruecos en África y Bali/Indonesia en Asia. Tras la luna de miel, las seis parejas se instalan en un moderno coliving. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente para tener intimidad, pero llevarán a cabo actividades grupales para saber cómo evolucionan sus compañeros y tener puntos de apoyo en el grupo por parte de personas que están viviendo la misma experiencia que ellos.

Con motivo del estreno del programa, Alejandra Rubio se ha vestido de novia para su estreno como reportera de 'Vamos a ver'. La también colaboradora ha salido a la calle para preguntar si se casarían con un desconocido, tal y como pasa en el programa 'Casados a primera vista'.

Todavía sin anillo, Alejandra ha salido a la calle para saber si la gente realmente se casaría con alguien que no conoce. La hija de Terelu Campos, que tiene un hijo con Carlo Costanzia, también nos ha dado su opinión y ha confesado sus planes de futuro con su actual pareja. "Yo no me casaría a primera vista. Me encanta el programa, pero yo no", ha admitido en directo. "Creo en los flechazos, pero no me casaría así. Yo a Carlo le he visto, pero nunca me casaría con alguien a quien ni le he visto la cara", ha añadido.

Alejandra Rubio ha asegurado que quiere casarse, pero también ha dejado claro que ahora no es el momento: "Tenemos toda la vida, no puede ser todo ya, ya, ya", ha apuntado