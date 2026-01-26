Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

'Fiesta'

Emma García recordó en 'Fiesta' el susto de su vida con el coche en la nieve tras el reciente accidente de Suso: "Casi me muero"

La presentadora recibió a Suso Álvarez para saber cómo estaba tras su accidente en la nieve y aprovechó para recordar el suyo

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta'

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Emma García recibió ayer en el plató de 'Fiesta' a Suso Álvarez tras su accidente en una carretera nevada y aprovechando la visita, recordó ante los espectadores el susto que ella se llevó también con el coche en la nieve.

"Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada. Y sí, le dimos un besito al quitamiedos", comenzó diciendo el exconcursante de 'Gran Hermano'. "Mi madre siempre me lo dice, que mi padre es un ángel y nos cuida, y es verdad. Yo en ese momento pensé en él y le di las gracias. Sé que me protegió mi padre", añadió el colaborador.

Aprovechando la situación vivida por Álvarez, Emma García quiso compartir un momento parecido que le tocó vivir a ella, también con el coche y también en la nieve.

Noticias relacionadas

"Cuando acababa de sacarme el carnet de conducir me tocó y casi me muero, porque un trayecto de una hora tardé cinco. Y yo con mi 'L'. Los camioneros se pusieron detrás de mí y yo decía '¿no se darán cuenta de que no sé ni dónde voy? Bajé del coche y no me podía ni mover. Así que tengo un poquito de trauma", explicó antes de reconocer: "Casi me muero". Por último, quiso dar un consejo a los espectadores: "Hay que tener la cabeza bien fría y pensar en la medida de lo posible".

TEMAS

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  3. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

Brooklyn Beckham se divorcia de sus padres

Brooklyn Beckham se divorcia de sus padres

En imágenes: La afición del Cornellana, el jugador número 12 en cada partido como visitantes

En imágenes: La afición del Cornellana, el jugador número 12 en cada partido como visitantes

La afición del Cornellana, ejemplo de pasión incondicional en cada partido como visitante

La afición del Cornellana, ejemplo de pasión incondicional en cada partido como visitante

La banda de gaitas El Trasno, de Coaña, recibirá el galardón 'Profetas en nuestra tierra' de 2026: "Su labor sobrepasa la esfera musical"

La banda de gaitas El Trasno, de Coaña, recibirá el galardón 'Profetas en nuestra tierra' de 2026: "Su labor sobrepasa la esfera musical"

El estudio que da esperanza a los agricultores cangueses afectados por la plaga de la rata topo

El estudio que da esperanza a los agricultores cangueses afectados por la plaga de la rata topo

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

Los hoteles de Oviedo pulverizaron en diciembre su récord de pernoctaciones: "Es fruto de un trabajo coherente a largo plazo"

Los hoteles de Oviedo pulverizaron en diciembre su récord de pernoctaciones: "Es fruto de un trabajo coherente a largo plazo"
Tracking Pixel Contents