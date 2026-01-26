GH Dúo emite la bomba más esperada de la edición: el beso de Carlos Lozano con esta concursante de la casa tras romper en directo con su pareja

La casa de 'GH DÚO' está patas arriba y, como si de una telenovela se tratase con Carlos Lozano, Cristina Piaget y Belén Rodríguez como protagonistas del culebrón, en las últimas horas ha habido de todo: una ruptura fulminante, un sorprendente acercamiento, un beso de película... ¡y un amago de abandono tras esta inesperada traición!

Pero mejor vayamos por partes. Aunque Carlos y Cristina, pareja en el reality, habían formado una de las alianzas más fuertes en las dos semanas que llevamos de concurso -tanto es así que la modelo confesó que podría llegar a enamorarse de él- todo ha saltado por los aires entre ambos durante una discusión a gritos en la que se han dedicado duros descalificativos -como "pesadilla", "más falsa que Judas", o "sanguijuela"- rompiendo su amistad y dejando claro que no quieren volver a saber nada el uno del otro.

Una ruptura que ha coincidido con el inesperado acercamiento del presentador a Belén Ro, con la que ha protagonizado un beso de película cuando, en plena fiesta y delante de sus compañeros en la cocina, se ha acercado a cantarle la mítica canción de Camilo Sesto 'Vivir así es morir de amor' y no ha dudado en plantarle un beso después de entonar, a escasos centímetros de su boca, la frase "soy tu amigo, y quiero ser algo más que eso..."

"Me he dado un beso con él en la boca y me ha gustado, tienes los labios muy suaves. A mí me ha gustado siempre, es un tío muy atractivo, con el que me río mucho y me lo pasó muy bien con él" ha confesado la tertuliana en el confesionario dejando la puerta abierta a que pase algo más durante el reality.

Un incipiente romance que ve claro Carmen Borrego, convencida de que "va a surgir algo entre ellos. Estoy segura de que a Belén le gusta más Carlos de lo que dice, estoy segura de que va a pasar algo". Eso sí, entre risas, ha apostado que lo suyo no va a durar mucho porque no ve a su gran amiga "de cabrera": "Aquí vais a tener un poquito y fuera lo terminareis, pero se va a acabar rapidísimo, te conozco perfectamente" le ha dicho a Belén.

Ha sido durante la gala de este domingo cuando Cristina ha admitido que el acercamiento de Carlos a su 'enemiga' ha influido en su ruptura, que la organización ha intentado solucionar enfrentando a ambos en 'La sala de la verdad' para que se sincerasen sobre sus sentimientos y ajustasen sus cuentas pendientes.

Sin atisbos de reconciliación

Lejos de reconciliarse, el presentador se ha mostrado tajante y ha confesado que, tras hacer "todo lo que he podido", ha decidido que no va a defender más "lo indefendible". "Juro que he sufrido y he llorado por esta mujer, pero eso ella no lo ve. Lo que no voy a hacer es darle la razón a un amigo que no tiene razón" ha sentenciado.

"Si no cambia para mí no existe ella, si la veo sufriendo con humildad me acercaré a ella, pero así no hay quien se acerque. Mi plan es no mirarla a la cara, a mí no me va a coger de comodín para pasar lo que he pasado. Lo he intentado y ya no puedo" ha expresado mientras Cristina le ha llamado "traidor" por su repentino buen rollo con Belén: "Ahora es su pandi, la pone el brazo en el hombro, la cuida, se sienta con ella, le ha dicho que tiene una piel y unas piernas preciosas y todo delante de mí" se ha lamentado, asegurando que no son celos sino decepción por cómo le ha dado la espalda.

La cosa no ha terminado aquí, ya que poco después la modelo ha protagonizado un tenso encontronazo con sus compañeras Anita Williams, Raquel Salazar y la propia Belén -que la han acusado de coger algunas de sus cosas sin permiso- y Piaget, fuera de sí, ha abandonado el salón en pleno directo y ha amenazado con irse del reality. "¡Haced lo que tengáis que hacer! ¡No puedo, lo siento! ¡Es un paredón!", ha exclamado indignada.

Por suerte, en esta ocasión no ha llegado la sangre al río y minutos después ha sido Cristina la que, más tranquila y desde el confesionario, ha comunicado que piensa seguir en el concurso.