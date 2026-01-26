En una entrevista
Gonzalo Miró se deja querer por la política y no descarta entrar en un partido: "No me importaría"
El tertuliano habla sin tapujos de un posible salto fuera de la televisión y de sus diferencias con Felipe González
Kevin Rodríguez
Gonzalo Miró ha sorprendido al reconocer públicamente en una entrevista en El País que no descarta un futuro en política. “No me importaría”, asegura el colaborador televisivo, que por primera vez se muestra tan claro sobre la posibilidad de dar el salto a la primera línea política.
Habitual en tertulias de actualidad hasta que se convirtió en copresentador de 'Directo al grano', Miró reflexiona sobre cómo su presencia constante en debates políticos le ha llevado a implicarse cada vez más en el análisis de la realidad del país, algo que, según admite, puede acabar derivando en nuevas responsabilidades.
En la entrevista también se refiere a su relación con Felipe González, con quien reconoce haber mantenido “discusiones” por diferencias de opinión. Aun así, deja claro que el vínculo personal y el respeto mutuo siguen intactos, pese a no coincidir siempre en lo ideológico.
Por último, sobre su posibilidad de dar el salto a la política, Miró contesta: "¿No estoy metido en política?", aunque especifica que no le importaría entrar desde un partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”