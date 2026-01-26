Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante

La cuenta atrás ha comenzado. Y es que ya no queda nada para que Paspalabra entre su millonario bote, que ya supera los 2,7 millones de euros a uno de los dos aspirantes que llevan cientos de programas luchando por conseguirlo. Asó lo ha anunciado el propio concurso de Antena 3 a través de su página oficial.

"Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable. Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. ¡Muy pronto en Antena 3!".

Cualquiera puede hacerse con el premio final, pero lo que stá claro es que tanto, como Rosa ya son historia del programa y de la televisión. Con o sin bote, Manuel Pascual es un concursante legendario en Pasapalabra. Sin duda, le avala su trayectoria a lo largo de más de 400 programas. De hecho, es el gran recordman: el más longevo desde que superó la marca de Orestes Barbero, el que atesora más victorias, el que más dinero ha acumulado.

Hay muchos motivos que avalan a Manu como merecedor del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La longevidad significa veteranía y, por lo tanto, experiencia. Nadie ha jugado El Rosco tantas veces como él. Con Rosa como rival de máxima exigencia, el de Villalba ha hecho frente a todo tipo de situaciones: remontadas que parecían imposibles, duelos de estrategia, finales ajustadísimos y empates rozando el bote. Los dos se han hecho mutuamente mejores.

Entre los puntos fuertes de Manu destaca que es un concursante prácticamente perfecto en todas las pruebas. Con excepción de La Pista, todas se le dan bien. Muchos coinciden en que no ha habido nadie tan completo: conocimiento, memoria, concentración, táctica... Su estadística es impresionante en el ¿Dónde Están?, lo que le permite llegar a El Rosco habitualmente con más segundos y, por lo tanto, ser el encargado de empezar esta prueba.

Otro aval del madrileño es su constancia. Suele conseguir entre 22 y 23 aciertos y rara vez comete fallos no forzados. Sus errores por lapsus o despistes son poco habituales. Casi nunca arriesga sin motivo y prefiere siempre asegurar cada respuesta a las jugadas largas. No obstante, también ha protagonizado turnos memorables, como el arranque de 17 aciertos el mismo día de su debut. Se ha quedado seis veces a una sola letra del bote, la última ocasión el 27 de octubre. Por último, Manu destaca por su humildad. Pasapalabra ha sido su debut como concursante. Nunca había participado antes en la televisión. La timidez con la que se estrenó se ha mantenido a través de 400 programas como parte de su encanto, aunque también ha ido dejando ver su lado más personal a través de su humor, con los poemas para despedir a los invitados, y sus anécdotas. Por todos estos motivos, deja su nombre escrito en oro en Pasapalabra.

De ganar el bote, Manu contaba que utilizaría el premio para seguir formándose en sus estudios de Psicología y "seguir estudiando". Además, ha enamorado a sus fans con otra de las cosas en las que emplearía el dinero y que, probablemente, sea la más importante en su lista: "ayudar a mis padres".