El novio de Anabel Pantoja responde por primera vez tras los rumores de crisis: el inesperado gesto de David Rodríguez que hace saltar las alarmas

David Rodríguez ha reaparecido ante las cámaras después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) canario confirmase el pasado 20 de enero a través de una nota de prensa la prórroga de seis meses en la investigación judicial de la que están siendo objeto Anabel Pantoja y él por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando fue ingresada de urgencia -con apenas mes y medio de vida- en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el 9 de enero de 2025.

A pesar de que la pareja contaba con que la causa se archivase y pasar página tras un año especialmente complicado en el que han estado en el punto de mira tanto mediático como judicial, la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana ha decidido ampliar hasta el próximo junio la investigación para hacer nuevas pruebas médicas a la menor para determinar si sufre alguna secuela, e intentar esclarecer los hechos antes de dar carpetazo al asunto o dictar apertura de juicio oral contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio.

Después de que el programa 'El tiempo justo' haya asegurado que nadie ha informado a Anabel y a David de esta prórroga en la investigación, ni tampoco a su abogado, el fisioterapeuta cordobés ha reaparecido ante las cámaras y su reacción ha sido de lo más significativa cuando la prensa le ha preguntado si es cierto que la Justicia ha decidido ampliar las diligencias seis meses más.

Si a su llegada este domingo a última hora de la noche al aeropuerto de Sevilla tras disfrutar del fin de semana con su pareja y con su pequeña Alma en Gran Canaria se mostraba de lo más sonriente y despreocupado, su actitud cambiaba radicalmente al escuchar si es cierto que el TSJC ha prorrogado la investigación judicial contra ellos y si alguien se lo ha comunicado.

Muy serio y visiblemente molesto, David ha dado la callada por respuesta y ha evitado revelar cómo se encuentran Anabel y él ante este nuevo revés, dejando en el aire si confían en la Justicia y siguen tranquilos y convencidos de que podrán demostrar su inocencia.

Además, el fisioterapeuta tampoco ha confirmado si es cierto que el origen de su mala relación con su suegra Merchi Bernal es la declaración de la exmujer de Bernardo Pantoja ante el juez reconociendo que no ponía la mano en el fuego por él respecto al cuidado de la niña.