Raquel Mosquera acorralada tras salir a la luz el escándalo de drogas en el que estaría implicado su marido: la elevada deuda a la que deberá hacer frente

Momentos complicados para Raquel Mosquera. A la detención en julio de 2025 de su marido, Isi, en Francia por un presunto delito de tráfico de drogas -tal y como ha confesado la peluquera en '¡De Viernes!' todavía no ha podido ir a visitarle en prisión, aunque sigue confiando en él y no tiene en mente separarse- se suma una nueva y desagradable polémica después de que su exsocia le haya acusado de deberle 6.000 euros.

Se trata de Ángela Beck, que ha roto su silencio en el programa 'Fiesta' para asegurar que después de montar un negocio con la viuda de Pedro Carrasco y de hacerse cargo del coste de las obras de reforma del local, ésta solo le habría devuelto 580 euros, causándole una depresión profunda además de haberle quitado a sus clientes.

Lejos de tirar la toalla, y a pesar del delicado trance que vive Raquel, su exsocia ha anunciado que no piensa rendirse y que va a ir hasta el final para recuperar los 6.000 euros que supuestamente le debe.

Además, la ha acusado de tener una doble cara y de estar al tanto de los negocios presuntamente delictivos de Isi a pesar de que públicamente asegurase en un principio desconocer los motivos por los que su marido habría sido privado de libertad en Francia.

"Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula. Ha podido correr el riesgo, que por eso si he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio. Estoy casi segura y quiero pensar, y cuando yo vaya él me lo va a decir, que ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache" defendía en '¡De Viernes!' hace dos semanas, poniendo "la mano en el fuego" porque el padre de su hijo no es como se está diciendo.

Ante esta nueva polémica con su exsocia, Raquel ha optado por dar la callada por respuesta. Lejos de responderle o de negar que le deba 6.000 euros, la peluquera prefiere hacer oídos sordos a las preguntas de la prensa, dejando en el aire si se lo va a devolver o si por el contrario no tiene ninguna deuda con Ángela Beck.

Muy seria, la viuda de Pedro Carrasco tampoco ha querido revelar si ya podido hablar con Isi, si hay alguna novedad sobre su detención, y si viajará pronto a Francia para visitarle en prisión y mostrarle su apoyo incondicional ante la elevada condena a la que podría enfrentarse en el país vecino por presunto tráfico de drogas.