Tras años de intentos por quedarse embarazada, Marta Peñate confiesa el problema que padece: "No pensaba hacerlo pero..."
La influencer da la cara y se confiesa sobre su problema de salud
Marta Peñate sigue persiguiendo a toda costa su sueño de ser madre. Desde que hace un año hicera público que su ilusión era formar una familia con su novio, Tony Spina, la canaria siempre ha compartido con su millón de seguidores los avances y pasos que ha ido dando en el plano personal.
Desde los tratamientos a los que se está sometiendo para hacer frente a su problema de fertilidad al batacazo que supuso perder el bebé que esperaba junto al italiano. La ganadora de Supervivientes All Stars ha querido hacer partícipes a sus followers de todo el proceso, en parte para animar a todas las mujeres que, como ella, están intentando ser madres.
Las últimas informaciones de la ex de Lester Duque sobre su estado de salud las compartía ella misma en su perfil de Instagram y, por el tono del mensaje que subía a redes, no parecían ser buenas noticias. "Me han dado el resultado de la biopsia de endometrio y resulta que sigo teniendo infección. Seré madre en el año 2088... Ya me lo tomo a risa. Tengo que estar un mes con antibióticos y probióticos, por eso hoy he comido gluten", contaba la influencer tirando de humor.
Ahora, tras meses de silencio sobre su maternidad, la canaria ha ido más allá y ha revelado el probema de salud que le estaría impidiendo cumplir su sueño. Después de someterse a unas pruebas médicas, la influencer ha descubierto que sufre SAF, una enfermedad autoinmune directamente relacionada con los abortos espontáneos.
En cuanto al tratamiento -del que ha hablado la propia Marta Peñate en sus stories- está enfocado a "disminuir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos". Tras conocer su diagnóstico, la exconcursante de 'Gran Hermano', participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha tomado una importante decisión: visibilizar su caso. "No pensaba hacerlo, pero quiero que conste y, si puedo ayudar... explicaré ciertas cosas", decía en su perfil en esta red social.
Nada de boda en España
Uno de los interrogantes a los que ha tenido que hacer frente la influencer es a sus motivos de no casarse en España. Algo a lo que no ha tardado en contestar a través de sus redes sociales. "En España no me puedo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extra".
"Mi meta es quedarme embarazada y pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes Tony será mi marido. Nadie me va a j*der ese día tan bonito, nadie", ha contado la influencer.
