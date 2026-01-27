¿Cuánto dinero se llevará el "perdedor" de Pasapalabra? Manu y Rosa acumulan entre los dos más 400.000 euros

El mayor bote de la historia de Pasapalabra roza ya los 2,7 millones de euros y "muy pronto", según ha anunciado Antena 3, se conocerá el ganador. Tras más de 300 duelos en el Rosco, Manu o Rosa conquistarán por fin el concurso, un momento muy esperado por los espectadores. El perdedor no será, en realidad, un perdedor, porque se llevará a casa un buen premio, fruto del dinero acumulado durante estos programas.

Manu, el concursante más veterano, suma 429 tardes en Pasapalabra, con un bote personal de 264.600 euros. Tras ganar este lunes el Rosco, esa cifra ya suma 1.200 euros más, situándose en una cifra global de 265.800 euros. Rosa, por su parte, lleva 299 programas y 165.000 euros acumulados. Es decir, entre los dos concursantes suman más de 400.000 euros.

Un bote que roza los 2,7 millones de euros

Por su parte, el bote sigue creciendo y ya llega a los 2.674.000 euros. Esa es la cifra por la que Manu y Rosa jugarán este martes en Pasapalabra. Se trata del mayor bote de la historia del concurso desde que lo presenta Roberto Leal en Pasapalabra. Anteriormente, ese récord lo tenía Rafa Castaño, que en marzo de 2023 conquistó una cifra por aquel entonces desorbitada: 2,27 millones. O Manu o Rosa se convertirán en los próximo días en el sucesor de Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, que se llevó un bote de 1,8 millones de euros el 15 de mayo de 2024.

Lo que se llevará Hacienda

Eso sí, ni el bote ni el dinero acumulado del "perdedor" serán limpios. Sino que Hacienda se llevará en ambos casos un buen mordisco. Así pasó con Óscar Díaz. De ganar 1,8 millomnes de euros, a la cuenta bancaria llegó mucho menos: la mitad. La Agencia Tributaria impone a este tipo de premios una retención del 19% al considerarlos ganancia patrimonial. Pero la resta no acaba aquí. Al superar los 60.000 euros, en la declaración de la renta se aplica un gravamen del 22,5% más el pico que cada comunidad autónoma aplique. Por ejemplo, Óscar, que es madrileño, el porcentaje retenido fue del 21%.