El entorno del Rey Juan Carlos aclara dónde se encontraba cuando falleció la princesa Irene de Grecia: "Sus médicos no le dejan"

En las últimas horas ha corrido como la pólvora una fotografía del Rey Juan Carlos en Suiza publicada por Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática y figura relevante en Kuwait, el pasado 15 de enero, coincidiendo con el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia.

Una instantánea -en la que por cierto sorprende el aspecto descuidado del Emérito- que provocaba que numerosos medios de comunicación españoles nos hiciésemos eco de que la verdadera razón de su ausencia en el último adiós a la hermana de la Reina Sofía no se debería a una recomendación de sus médicos, sino a la prohibición de pernoctar en el Palacio de La Zarzuela, que habría empujado al padre del Rey Felipe VI a viajar a Ginebra para asistir a la exclusiva fiesta de cumpleaños del Rey Fuad II de Egipto en lugar de a Madrid y Atenas para despedir a su querida cuñada.

Pero nada más lejos de la realidad, y que ante las informaciones que han circulado en las últimas horas Don Juan Carlos ha dado un golpe sobre la mesa a través de su entorno más cercano. Así, citando a fuentes próximas al Monarca el diario 'El Mundo' asegura que no se ha movido de Abu Dabi en los últimos días y que estaría "desolado" por no haber podido estar al lado de Doña Sofía tras la muerte de su hermana, consejera y mejor amiga. Además, puntualizan que la imagen que ha publicado Al-Bader Al-Sabah se trataría de un viaje anterior a Suiza.

Biógrafa

¡Hola!, por su parte, ha hablado con la biógrafa del Emérito, Laurence Debray, y su desmentido ha sido todavía más categórico, y asegurando que ella se encontraba con él en el Emirato Árabe cuando falleció Irene de Grecia, ha revelado que el abuelo de la Princesa Leonor no se mueve de allí desde Navidad "porque sus médicos no le dejan" por lo delicado de su estado de salud. "Tiene problemas de salud bastante serios y a partir de ahora viajar a España será más complicado" ha reconocido la francesa.