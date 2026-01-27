El otro ganador del bote histórico de Pasapalabra: Hacienda se llevará más de un millón de euros

Manu o Rosa harán historia "muy pronto" en Pasapalabra, según ha anunciado Antena 3. Después de más de 300 duelos, el madrileño o la gallega se llevarán el bote más alto jamás visto en el concurso. En estos momentos, el gran premio ya roza los 2,7 millones de euros. Manu y Rosa jugarán este martes por 2.674.000 euros, después de la victoria del madrileño en el último Rosco, en el que se quedó a tan solo dos letras de conquistar la rueda.

Pero hay otro ganador silencioso, del que poco o nada se habla. Y ese es Hacienda. La Agencia Tributaria se llevará más de un millón de euros del histórico bote de Pasapalabra. Según asegura el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), el premio del último ganador del concurso, Óscar Díaz, se quedó en millón y poco, después de conquistar un premio de 1.816.000 euros.

El ejemplo de Óscar Díaz

La cantidad que se lleva a Hacienda depende de cada comunidad autónoma. Díaz es madrileño, con lo que tributa en Madrid, donde la cantidad a pagar por un premio de la televisión es del 43,5% del total. De esta forma, el ganador de Pasapalabra tuvo que pagar exactamente a Hacienda 789.960 euros.

Manu, que es el concursante más longevo de la historia del programa, con 429 tardes en Antena 3, también es madrileño, con lo que tendría que pagar 1.163.190 euros a la Agencia Tributaria. Manu se quedaría por tanto con algo más de la mitad del bote: 1.510.810 euros.

De entrada, una retención del 19%

¿Y esto por qué es? Porque, según explica GESTHA, el dinero que reciben los ganadores de concursos de televisión se considera una ganancia patrimonial que tributa en el IRPF dentro de las tablas generales de la renta. Cuando se trata de premios en metálico, "el dinero se suma al resto de ingresos del concursante. Y ese dinero tributará a los tipos generales del IRPF, cuya tablas establecen los porcentajes dependiendo de la cantidad del premio".

De entrada, detallan, todos los premios en metálico de la televisión incluyen una retención del 19%. Según aclaran los expertos en tributación de premios televisivos, "la empresa que entrega el premio ingresará a cuenta del premiado esa retención del 19% en la Agencia Tributaria". Esto significa que el ganador de 2 millones de euros tendría que pagar a Hacienda 400.000 euros.

Y para continuar, el porcentaje que fije la comunidad

Después, al hacer la declaración, el concursante deberá pagar el porcentaje restante, en función de la cantidad del premio y de la cantidad autónoma. Del 43,5% que se fija en Madrid, el 22,5% corresponde a la cuota estatal y el 21% a la establecida por la comunidad. En Galicia, que es la región de Rosa, el porcentaje es muy parecido: del 41,5%. De ese total, el 19% es el general y el 22,5% es que fija la Xunta. Por ejemplo, los Mozos de Aurosa, los populares concursantes de "Reacción en cadena", un programa de Telecinco que ya no se emite, ganaron 2.630.177 euros, pero esa cifra quedó reducida a 1,2 millones.

¿Y el que no se lleve el bote? No se irá tampoco de Pasapalabra sin las manos vacías, aunque también sufrirá el revés de Hacienda. Manu acumula un bote personal de 264.600 euros, mientras que Rosa lleva 165.000 euros, fruto de sus 299 programas.