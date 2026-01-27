Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: "Lo primero que haré es comprarme una camisa"

El mayor bote de la historia de Pasapalabra "ya tiene dueño". Así lo anunció Antena 3 la pasada semana, avisando a los espectadores del concurso de que el gran momento de Manu y Rosa por fin ha llegado, después de 300 duelos en el Rosco.

"Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable", han comunicado la cadena. Y ese bote es de... 2.674.000 euros en estos momentos. Es el gran premio por el que el madrileño y la gallega pelearán este martes.

El lunes, con un bote en juego de 2.668.000, Manu acarició nuevamente el bote, al quedarse a tan solo dos letras de ganar el Rosco. Se plantó con 23 aciertos, mientras que su eterna rival, Rosa, arriesgó con 21 letras en verde y falló.

Antes de conquistar un nuevo programa, Manu reveló a Roberto Leal, el presentador, en qué se gastará el dinero. "Lo primero que haré es ir a comprar una camisa", señaló el madrileño, tirando de ironía y haciendo referencia a las llamativas y coloridas camisas de José Corbacho, uno de los invitados famosos de la semana.

Mayor que el bote de Rafa Castaño

El Rosco que marcará un hito en la televisión llegará "muy pronto", según Pasapalabra. Y es que el madrileño o la gallega se llevarán un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Atrás queda el récord de Rafa Castaño, que en marzo de 2023 conquistó una cifra por aquel entonces desorbitada: 2,27 millones.

Después de 300 duelos

O Manu o Rosa se convertirán en los próximo días en el sucesor de Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, que se llevó un bote de 1,8 millones de euros el 15 de mayo de 2024. Desde entonces se busca ganador.

"Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella", asegura el programa que presenta Roberto Leal y que no para de batir récords de audiencia. Con este anuncio, está claro que el número de espectadores se multiplicará durante los próximos días.