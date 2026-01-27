Mar Flores se reconcilia con Carlo Costanzia tras su encarnizada guerra abierta: "El novio que a cualquiera le gustaría tener"

Por fin ha visto la luz el proyecto que ha vuelto a unir a Mar Flores y Carlo Costanzia Jr. y ha servido para que, después de años distanciados, hayan podido pasar tiempo juntos, 'reencontrarse', 'redescubrirse', y recuperar el tiempo perdido: 'Decomasters', nuevo programa de reformas e interiorismo que TVE ha estrenado este lunes 27 de enero tras posponer una semana el esperado estreno debido al trágico accidente de tren de Adamuz.

La modelo y su hijo; Isa Pantoja y Asraf; María Zurita y Antonia Dell'Atte; Colate y Samantha Vallejo-Nágera; Los Gemeliers; Lucía y Palito Dominguín; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Raquel Meroño y Belén Rodríguez; La Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete; y King Bru y Andy Andrea son las 10 parejas de celebrities que lucharán por demostrar, enfrentándose a retos y trabajos complicados, que son los mejores en obras y decoración.

Y, además, para Mar y Carlo ha sido una inesperada oportunidad para "recuperar el tiempo perdido", como ha confesado la empresaria durante el primer programa, en el que ya ha dejado unas pinceladas de qué veremos durante las próximas entregas: "He aprendido muchas cosas de él que no había tenido la oportunidad de comprobar antes porque no habíamos convivido tanto tiempo juntos y me hace mucha ilusión" ha reconocido antes de fundirse en un abrazo con el novio de Alejandra Rubio.

"Ella manda, yo decoro"

"Mi relación madre e hijo es como tener una hermana mayor. No tenemos mucha diferencia de edad y siempre hemos podido salir a bailar" ha revelado Carlo sobre cómo es su relación con su progenitora. "Ella manda, yo decoro" ha bromeado en los primeros compases del programa, asegurando que será la modelo la que lleve la voz cantante durante las pruebas a las que se enfrentarán en las proximas semanas.

"Tenemos muchas ganas de que la gente vea realmente nuestra relación y nos conozca como somos en la vida cotidiana", ha explicado el joven, reconociendo que al igual que a su madre le hace mucha ilusión poder pasar tiempo juntos después de varios años en los que su relación ha estado en el punto de mira por su falta de cercanía.

"Nos vemos poco, hemos estados viajando mucho... Estoy emocionada porque está con una fuerza en esto... Estoy orgullosa. He descubierto que Carlo es el hijo que a cualquier madre le gustaría tener en cuanto a valores y también el novio que a cualquiera le gustaría tener", ha presumido Mar con una gran sonrisa, revelando que una de las cosas que más ilusión le hace de trabajar con Carlo es que "tengo la suerte de estar todos los días contigo y voy a estar pidiendo todo el rato fotos de mi nieto".

"No se puede cuantificar. Nos hace ilusión a los dos. Ella es jovencísima, yo también, y tenemos todo el tiempo del mundo para recuperarlo" ha apuntado a su vez Carlo, reconociendo que a él también le hace muchísima ilusión poder concursar como pareja de su madre en 'Decomasters'.