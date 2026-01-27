Ortega Cano se moja con la denuncia por agresión sexual a Julio Iglesias: "Ha habido una mano negra"

Amigo de sus amigos, José Ortega Cano ha querido estar al lado del actor Juan José Ballesta en la presentación de su nuevo proyecto, el corto 'Dopamina zero', este lunes en Madrid. Acompañado por su hermana Mari Carmen Ortega Cano, y disfrutando de una soltería elegida desde que se separó de Ana María Aldón en 2022 aunque no descarta volver a enamorarse si encuentra adecuada, el torero no ha dudado en salir en defensa de Julio Iglesias tras la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la causa contra el cantante tras la denuncia de dos exempleadas domésticas por presunta agresión sexual ante su "falta de competencia" para juzgar los hechos presuntamente ocurridos en el Caribe.

Después de que el artista se haya lamentado del daño irreparable que las acusaciones han hecho a su reputación y de que sus abogados hayan dejado entrever que van a por todas y no dudarán en ir hasta el final para demostrar la inocencia del exmarido de Isabel Preysler, Ortega Cano ha dado la cara por Julio y se ha sumado a los que creen que la denuncia formaría parte de algún tipo de montaje para acabar con la imagen pública del cantante.

"Yo he sido y soy muy amigo de él. Julio es un hombre impresionante de buena persona. Yo creo que ahí ha habido una mano negra" ha apostado rotundo, sin atreverse sin embargo a dar el nombre de quién estaría detrás de las denuncias de las extrabajadoras.

"La denuncia me ha sorprendido porque yo le tengo una admiración a Julio muy grande. Somos amigos de hace mucho tiempo y a mí me parece que todo eso que se ha hablado de él es totalmente raro y diferente. Sí. Muy raro, ¿no? Lo que yo he visto a lo largo de mi vida ha sido una persona muy amable, muy cariñoso, muy atento a la mujer. A mí me parece que ahí... ha escrito cosas muy muy muy raras" ha sentenciado, lamentando que aunque el daño a su reputación no se lo quita nadie, confía en demostrar su "verdad a lo largo de la vida".

Una docuserie

Cambiando de tema, Ortega Cano ha confirmado que "en cualquier momento" nos sorprenderá con una docuserie sobre su vida. "Yo encantado. Una vida muy intensa y de muchas cosas y posiblemente se haga algo. Yo soy una persona muy sensata y muy sencilla, y ¿por qué no? Seguro, a lo mejor lo haremos" ha revelado, asegurando que también habría algunas "sorpresas".