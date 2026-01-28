Bad Bunny se cuela por sorpresa en Pasapalabra tras la hazaña de Rosa en el rosco: "Está en la casa"

En Pasapalabra, el encarnizado duelo entre Rosa y Manu sigue al rojo vivo. Ni la gallega ni el madrileño han conseguido aún hacerse con el ansiado bote del programa, a pesar de lo cerca que ambos han estado de llevarse la gloria y hacerse millonarios.

Con más de 2 millones de euros en juego, el programa sigue en vilo por saber cuál de los dos se hará con el premio final, pero mientras tanto, la lucha sigue con los concursantes dándolo todo cada tarde.

Lo que pocos esperaban era que el mismísimo Bad Bunny acabara colándose de alguna forma en Pasapalabra. Todo porque en "la pista" sonó un tema del de Puerto Rico. "Cuando yo nací, fue que nació el flow", fue el pie que dio el presentador.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.