Bad Bunny se cuela por sorpresa en Pasapalabra tras la hazaña de Rosa en el rosco: "Está en la casa"
El cantante irrumpe en plató sin avisar
F. L.
En Pasapalabra, el encarnizado duelo entre Rosa y Manu sigue al rojo vivo. Ni la gallega ni el madrileño han conseguido aún hacerse con el ansiado bote del programa, a pesar de lo cerca que ambos han estado de llevarse la gloria y hacerse millonarios.
Con más de 2 millones de euros en juego, el programa sigue en vilo por saber cuál de los dos se hará con el premio final, pero mientras tanto, la lucha sigue con los concursantes dándolo todo cada tarde.
Lo que pocos esperaban era que el mismísimo Bad Bunny acabara colándose de alguna forma en Pasapalabra. Todo porque en "la pista" sonó un tema del de Puerto Rico. "Cuando yo nací, fue que nació el flow", fue el pie que dio el presentador.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo