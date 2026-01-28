Carmen Borrego, fuera de sí, se planta tras la polémica decisión de la audiencia: "Me estoy volviendo loca"

Después de 19 días en una montaña rusa de emociones en los que han sido varios los que ha amenazado con irse de 'GH DÚO' al verse superada por la convivencia con el resto de sus compañeros, Carmen Borrego no ha podido más y, completamente fuera de sí y en un estado de nerviosismo que nunca le habíamos visto -y que ni siquiera Terelu Campos y José María Almoguera han podido contener- ha abandonado la casa de Tres Cantos este martes de madrugada tras ser salvada por la audiencia.

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez comenzaba con la tía de Alejandra Rubio muy nerviosa en el confesionario anunciando su decisión de tirar la toalla al sentirse "saturada" y sin fuerzas para seguir en el reality. Ha sido entonces cuando su hermana y su hijo han intentado tranquilizarla y convencerla de que no se rindiese y continuase, por lo menos, hasta descubrir este jueves quién es el expulsado por el público.

"Eres una profesional. Nosotros estamos contentos de que estés ahí, para mí es un fracado que abandones. Por lo menos da la oportunidad a la audiencia de que decida, no tú. Si te quieres ir, dale la oportunidad. Trabajas de cara al público, agradéceselo que te salvó la semana también. Te lo pido, eres una persona buena, inteligente, con recursos... Sabes no perder los papeles si no quieres perderlos. Puedes, de verdad", le aconsejaba Terelu mientras Carmen, en sus trece, insistía en que para ella no es un fracaso activar el protocolo de abandono porque había llegado a su límite.

"¡No lo hagas!. Esto es duro pero va a mejorar. Puedes de sobra, con esto y con muchísimo más", añadía su hijo antes de que Jorge Javier invitase al público presenté en el plató del programa a animarla con cánticos para que se quedase una semana más.

Una medida de 'presión' que surtía efecto, ya que tras hacer el amago de huir del confesionario Borrego revelaba su decisión: "Por el público me voy a quedar hasta el jueves, pero no voy a ir más allá. Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo" prometía, dejando claro que de no ser expulsada en 48 horas continuaría adelante con el protocolo de abandono.

La audiencia salva a Carmen y la colaboradora estalla

Con lo que no contaba la colaboradora sin embargo es con que la audiencia iba a salvarla minutos después. En primer lugar Jorge Javier comunicaba a a casa que el concursante menos votado de los cuatro nominados -Carlos Lozano, Cristina Piaget, Carmen Borrego y Belén Rodríguez- y que por tanto se salvaba de la expulsión era el presentador.

"Muchas gracias a todos, no me lo esperaba, creía que iba a ser Cristina, mola que te dejen un poco tranquilo hasta el jueves que me nominarán otra vez. A resistir y a luchar hasta el final, a ver si me puedo llevar a alguien por delante" expresaba eufórico Carlos.

Y poco después Carmen descubría que era a segunda salvada de la noche pero, lejos de alegrarse por el apoyo del público y coger fuerzas para continuar la aventura, estallaba fuera de sí, y al grito de "me estoy volviendo loca", dejaba claro que no quería seguir en el reality.

"No me voy a poner contenta, lo siento. De felicidades nada porque me voy en este momento. No me voy a quedar que me estoy volviendo loca. No me voy a volver loca aquí, no puedo seguir aquí, ¿para qué voy a esperar hasta el jueves? Si no me van a echar. No puedo seguir en el estado en el que estoy" confesaba muy nerviosa, haciendo oídos sordos a los ánimos de sus compañeros y a la insistencia de Jorge Javier para que por favor hiciese caso a Terelu y a José María y no abandonase tan pronto.

"Que no, que me voy. Me estoy volviendo loca, no digo nada más, se acabó el tema, ¿esto es lo que queráis? Ya lo tenéis, no me quedo. Que no y que no" sentenciaba al final de la gala, dejando claro que su decisión es inamovible y que 'GH DÚO' ha terminado para ella.

Qué pasará el próximo jueves

Poco antes Jorge Javier anunciaba que el jueves habría una doble expulsión que los concursantes no se esperaban. Una convencional -es decir, o Cristina o Belén- y otra sorpresa de los que a priori no partían como nominados. Ahora, tras el abandono de Carmen se desconoce qué decisión tomará la organización del reality.