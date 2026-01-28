First Dates ¿a punto de desaparecer tras su salto a Telecinco? Estos son los datos de audiencia que ponen al programa contra las cuerdas

First Dates lleva una década como apuesta segura del access prime time de Cuatro. El dating show presentado por Carlos Sobera cuenta con una fiel legión de fans que cada noche siguen y comentan en redes sociales lo que acontece en el restaurante del amor.

Y es que precisamente esa capacidad de viralizarse como la pólvora y generar debate en X o Instagram es uno de los valores que lo han aupado a programa estrella de Cuatro.

Sin embargo, desde el 26 de enero, el espacio desaparecía de la que hasta entonces había sido su casa, para poner rumbo a Telecinco, donde parece haber aterrizado con unos datos más que inmejorables.

Tal y como compartía el programa en su perfil de X, First Dates cosechaba más de 1 millón de seguidores y un 8,3% de cuota de pantalla.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.