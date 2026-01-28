'Todo es mentira'
'Todo es mentira' bromea con la renuncia de José Luis Ábalos como diputado y le rinde un particular homenaje: "Un referente"
El programa de Risto Mejide dedica un homenaje satírico al exministro, que ha renunciado hoy a su escaño en el Congreso
Kevin Rodríguez
La renuncia de José Luis Ábalos como diputado ha servido como broma para el programa 'Todo es mentira' -donde el político fue colaborador -, que le ha dedicado un particular e irónico homenaje.
"Hoy el Congreso es un lugar todavía peor. Hay que ponerse serios porque se retira una de las leyendas más importantes que ha pasado por este humilde programa y por este gran país. Se retira, querido público, nuestro querido José Luis Ábalos", comenzaba diciendo Risto Mejide.
"Así es, amigos, hoy el grupo mixto es un poco menos mixto", añadía en tono jocoso Luis Fraga: "Deja la política el más grande, el mejor diputado, y creo que no exagero, que ha tenido jamás ese grupo con nombre de ensalada, el colaborador emérito que nos ha abierto las puertas de la política del Congreso y, por qué no decirlo, de su corazón".
Poco después, los cómicos han mostrado una camiseta con el nombre de el exministro: dirigiéndose al resto de colaboradores: "ninguno podrá llevar el número 69".
Sobre la despida de Ábalos, que ha publicado un post en X, los colaboradores también han bromeado: "Bueno, es responsable de la integración de la mujer en el trabajo, por ejemplo. En Renfe también... Y del fomento de la familia y la tala de árboles en la Amazonia, porque no paraba de pedir folios y de las estrategias digitales porque contrataba a dedo también y del colesterol porque le gustaba mucho el marisco".
"De verdad, o sea, es que podemos seguir así toda la tarde, ha sido un referente para muchos", ha concluido el presentador.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo