José Ortega Cano comparece ante los medios tras salir a la luz la inesperada reconciliación: "Poquito a poco"

Después de que la revista Semana haya publicado este miércoles en su portada unas imágenes de Gloria Camila con Álvaro García, desatando los rumores de reconciliación dos meses después de su ruptura, la pareja ha confirmado que se han dado una nueva oportunidad reapareciendo juntos y felices ante las cámaras a su llegada al aeropuerto de Madrid tras una escapada romántica de varios días a Venecia.

Una inesperada noticia -ya que se especulaba desde hacía varias semanas con que la hija de Rocío Jurado podría estar viviendo un romance con el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés- que ha pillado por sorpresa incluso a José Ortega Cano, que ha reconocido ante las cámaras de Europa Press que no estaba al tanto de que Gloria había decidido retomar su relación con el cantante gaditano.

El extorero se pronuncia

"La verdad es que no tengo ni idea del tema este, no sé" ha revelado el torero, reconociendo que lo único que le importa es que su hija sea feliz y esté bien: "Hombre, pues sí. Pues sí, pero también todo tiene su por qué, pero bueno. Vamos a ver, poquito a poco" ha expresado, apostando por la prudencia en esta segunda oportunidad en la historia de amor de Gloria y el que hasta ahora era su exnovio.

Entre risas, Ortega ha respondido con un "bueno, sí" a que ahora solo queda que él vuelva a enamorarse y rehaga su vida sentimental tres años después de su separación de Ana María Aldón. Algo que no descarta, como ha confesado en más de una ocasión reconociendo que no le importaría encontrar de nuevo el amor a sus 72 años.