Lluvia de críticas a este conocido influencer por su particular versión de este plato asturiano: "Soy asturiana y no tienes ni idea; no nos faltes al respeto"

Kiko Jiménez es uno de esos personajes que siempre consigue dar que hablar en redes sociales. Desde que saltara a la vida pública por sus participaciones en Mujeres y Hombres y Viceversa y demás programas de Telecinco como Supervivientes o GH, tanto como concursante como colaborador, el de Jaén ha logrado hacer carrera de ello.

Como creador de contenido, una de sus principales fuentes de ingreso, comparte desde sus viajes a destinos paradisiacos a sus rutinas de entrenamiento o su día a día en la casa que comparte con Sofía Suescun en Madrid.

Entre sus últimas apariciones en televisión destaca su entrevista en De Viernes, tras salir a la luz que su padre se había visto envuelto en un altercado y había acabado en prisión. Una compleja situación que el influencer denunciaba en el programa que presenta Santi Acosta y Bea Archidona.

Sin embargo, en esta ocasión, el influencer no ha sido noticia por un tema familiar, sino por sus comentadas dotes en la cocina. Y es que el de Jaén se lanzaba a versionar una fabada, que, según muchos de sus seguidores asturianos, nada tiene que ver con la auténtica receta de este tradicional plato.

Lluvia de críticas por su particular versión de este plato

"Teletranspórtate a Asturias con estas fabes!", empezaba diciendo el influencer en su perfil de Instagram. Un mensaje que acompañaba a un vídeo en el que se ve a su novia probando su receta. "No puedo hablar, lo siento", decía ella, demostrando lo rico que le había quedado el plato al de Jaén.

"Plato caliente que alimenta, fácil de hacer y riquísimo. Para ello vamos a necesitar: AOVE, 400 gramos de alubias, 200 gramos de almejas, 200 gramos de pulpo, 1 vino blanco, 1 tomate, 3 dientes de ajo, 1 cebolla, 1/4 puerro, sal, pimentón y pimienta", cuenta el influencer en la descripción del vídeo.

Pero, a pesar de lo convecnido que estaba el joven del éxito de su receta, las críticas de sus seguidores no se han hecho esperar. "Soy asturiana y no tienes ni idea de lo que son unas fabes, me duelen los ojos", decía una usuaria muy ofendida por la versión del de Jaén. Otros seguidores no han dudado en recordarle que, aunque el plato pueda estar bueno, puede ser atrevido compararlo con una auténtica fabada. "Eso no es una fabada asturiana... será de tu casa", se apresuraban a decirle en comentarios.

Kiko Jiménez no se calla

Viendo el revuelo que había provocado su versión de la fabada asturiana, el influencer no se callaba y se pronunciaba a través de sus stories. "¿Por qué hay gente tan amargada?", se preguntaba el de Jaén.

Habrá que esperar a ver si el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se atreve a meterse de nuevo a la cocina e intentar dar su toque a otro plato tradicional asturiano.