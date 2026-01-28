Manu ya tiene sustituto en Pasapalabra tras hacer historia en el programa por la entrega del bote: los dos nuevos concursantes

La cuenta atrás ha comenzado. Llega el gran mometo esperado por los fans de Pasapalabra y, sobre todo, por Manu y Rosa. Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. Ahora, la duda que se hacen los espectadores es quién ganará el bote. Hay una cierta 'maldición' con los concursantes más longevos que podría jugar en contra de Manu. En el caso de Orestes y Rafa, el burgalés llevaba más programas que su rival (más de 360 frente a 197). No obstante , Rafa se hizo con el mayor bote de la historia de Pasapalabra en un rosco épico.

Lo mismo le ocurrió a Mosiés frente a óscar. Pese al haber estado más tiempo peleando en el programa, Óscar se hizo con los 1,8 millones ante un atónito Moisés.

Además, el ganar el bote de Pasapalabra que el concursante derrotado también tenga que abandonar el programa para dar la oportunidad a dos nuevos aspirantes. De esa manera llegó Manu al programa tras la victoria de Óscar y de esa manera conoceremos a los dos nuevos aspirantes que están llamados a sustitur a esta pareja épica que ya ha hecho historia del programa. Cabe recordar que Manu lleva desde el programa número uno tras la victoria de óscar luchando por conseguir el bote. Y es que con o sin bote, Manuel Pascual es un concursante legendario en Pasapalabra. Sin duda, le avala su trayectoria a lo largo de más de 400 programas. De hecho, es el gran recordman: el más longevo desde que superó la marca de Orestes Barbero, el que atesora más victorias, el que más dinero ha acumulado.

Hay muchos motivos que avalan a Manu como merecedor del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La longevidad significa veteranía y, por lo tanto, experiencia. Nadie ha jugado El Rosco tantas veces como él. Con Rosa como rival de máxima exigencia, el de Villalba ha hecho frente a todo tipo de situaciones: remontadas que parecían imposibles, duelos de estrategia, finales ajustadísimos y empates rozando el bote. Los dos se han hecho mutuamente mejores.

Entre los puntos fuertes de Manu destaca que es un concursante prácticamente perfecto en todas las pruebas. Con excepción de La Pista, todas se le dan bien. Muchos coinciden en que no ha habido nadie tan completo: conocimiento, memoria, concentración, táctica... Su estadística es impresionante en el ¿Dónde Están?, lo que le permite llegar a El Rosco habitualmente con más segundos y, por lo tanto, ser el encargado de empezar esta prueba.

Noticias relacionadas

Otro aval del madrileño es su constancia. Suele conseguir entre 22 y 23 aciertos y rara vez comete fallos no forzados. Sus errores por lapsus o despistes son poco habituales. Casi nunca arriesga sin motivo y prefiere siempre asegurar cada respuesta a las jugadas largas. No obstante, también ha protagonizado turnos memorables, como el arranque de 17 aciertos el mismo día de su debut. Se ha quedado seis veces a una sola letra del bote, la última ocasión el 27 de octubre.