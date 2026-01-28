Nuevo revés para Carlo Costanzia tras separarse de Alejandra Rubio y comunicar su paso por prisión: su negocio echa el cierre por este inesperado motivo

En el punto de mira por la complicidad de la que ha presumido con su madre, Mar Flores, en el estreno del proyecto que les ha vuelto a unir tras años distanciados, el programa de TVE 'Decomasters' -en el que la modelo ha confesado que ha podido "recuperar" el tiempo perdido con su hijo, del que se siente "orgullosa"- Carlo Costanzia ha acaparado titulares en los últimos días por el negocio que abrió hace varios meses con el apoyo incondicional de Alejandra Rubio.

Después de que diferentes medios de comunicación se hiciesen eco de que la barbería que regenta en Madrid llevaba varios días cerrada y que podría no volver a abrir sus puertas por la falta de clientes, el protagonista de 'Toy boy' ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press para aclarar que "no he cerrado nada. Hemos estado siete días fuera por vacaciones y ahora hemos vuelto, así que quien quiera reservar, encantado".

"Tenemos una sorpresa"

Confesando que están "muy contentos" por la buen acogida que ha tenido el primer programa de 'Decomasters', Carlo reconoce que su relación con su madre atraviesa por un gran momento y, atentos, ha revelado que todavía nos queda mucho por ver y que descubriremos "muchas curiosidades" de cómo el rodaje ha servido para que esté más unido que nunca a la modelo: "A lo mejor tenemos una sorpresa para este domingo, pero todavía no puedo decir nada" ha apuntado con una sonrisa enigmática, dejando entrever que este fin de semana se reencontrará con Mar por un motivo especial del que prefiere no adelantar nada.

Un acercamiento a su madre que no significa que se haya alejado de su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, ya que como ha asegurado "estamos todos perfectamente" y las informaciones de que el italiano habría dejado de seguirles a él y a Alejandra antes de eliminar su perfil de Instagram "son tonterís, tonterías": "Estamos muy bien" ha zanjado.

Orgullosa por el papel que Carlo está haciendo junto a Mar en 'Decomasters', la hija de Terelu Campos también ha reaparecido ante las cámaras para presumir de novio, al que ha definido como un "súper decorador". "Le vi muy bien y estamos súper contentos" ha reconocido al salir de su casa para cumplir con sus compromisos profesionales.