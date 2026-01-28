Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

El nuevo trabajo de Los Morancos: de estar en el prime time a su nueva labor en el mundo de la abogacía, "es permitir volver a empezar"

"El deudor de corazón es el que no tiene nada a su nombre y lo quiere solucionar"

El nuevo trabajo de Los Morancos: de estar en el prime time a su nueva labor en el mundo de la abogacía, &quot;es permitir volver a empezar&quot;

El nuevo trabajo de Los Morancos: de estar en el prime time a su nueva labor en el mundo de la abogacía, "es permitir volver a empezar"

Manuel Riu

Los Morancos son historia del humor en España. Durante años han acompañado con sus sketches llenos de humor, parodia y crítica, pero siempre sin perder la sonrisa y el ingenio. César y Jorge Cadaval (Los Morancos) llevan medio siglo haciendo reír a los españoles con sus actuaciones llenas de humor e ironía. Sin embargo, detrás de su diversión se esconde una faceta llena de amor que les define: la altruista. Los sevillanos cuentan en 'El tiempo justo' cómo han conseguido ayudar a cientos de familias con la Ley de la Segunda Oportunidad, que prentende dar apoyo a los deudores de buena fe.

Todo comenzó cuando un amigo suyo, de Barcelona, les explicó qué era este mecanismo legal. Empezaron a investigar, hasya que dieron con un equipo de abogados liderado por Juan Manuel López de Lemus, el gerente de la empresa Libres de Deuda, con la que Los Morancos apoyan a los deudores.

César Cadaval explica en directo en qué consiste su labor. "El deudor de buena fe es la persona a la que le hace falta el dinero", relata. Según relatan, los requisitos pasan por no tener nigún antecedente penal y que la persona interesada en la ayuda no pueda hacer frente a la deuda por pura supervivencia. "Es permitir volver a empezar a todas esas personas", comparten.

Noticias relacionadas

"El deudor de corazón es el que no tiene nada a su nombre y lo quiere solucionar. El equipo de abogados los estudia. Si ve que estás así, te ayuda", relata Jorge Cadaval en el programa de Telecinco. Tal y como explica su hermano, el proyecto está siendo para ellos "reconfortante". Sin embargo, Los Morancos siguen sobre los escenarios alegrando el día a día de todos. Desde el 20 de febrero, todos los fines de semanas estarán en el Teatro Capitol con 'Vota a Antonia'. Los humoristas avanzan en qué consiste la obra. "Antonia se presenta a presidenta con su partido 'El sentido común'. Va a ver a todos los lideres mundiales: a Putin, a Trump, a Milei....", adelantan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
  3. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  4. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  5. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  6. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  7. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  8. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo

Sorteo Bonoloto del miércoles 28 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 28 de enero de 2026

Más de 600 kilos de rosquillas "sanadoras": los parroquianos de Jove se vuelcan con San Blas

El plan del Sporting tras el fichaje de Cuenca: viaje, Eibar y un perfil diferente

El plan del Sporting tras el fichaje de Cuenca: viaje, Eibar y un perfil diferente

Infames

La invocación al derecho internacional

Mark Carney: la unión hace la fuerza

¿Qué fue del noble arte de discutir?

Cesiones oportunistas

Tracking Pixel Contents