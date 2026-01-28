Antena 3
'Pasapalabra' adelanta cómo será la reacción de Roberto Leal al entregar el bote más alto de su historia
Manu o Rosa se llevarán más de 2.700.000 euros al completar un Rosco que pasará a la historia del programa
Kevin Rodríguez
'Pasapalabra' está a punto de entregar el mayor bote de su historia y Antena 3 ha desvelado ya cómo va a ser la reacción de Roberto Lealcuando se produzca este histórico momento.
La última vez que el presentador pronunció eufórico un "¡Sí!" fue el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz se llevó 1.816.000 euros tras completar 'El Rosco' y después de 245 programas.
Ahora, Manu o Rosa serán los protagonistas de un histórico momento al llevare el bote más alto de la historia del concurso y Antena 3 ha lanzado una nueva promo donde se puede ver la eufórica reacción de Roberto Leal.
Como suele ser habitual cuando solo queda una palabra por resolver, el presentador mantiene el suspense durante unos segundos para después gritar de manera energética "¡sííí!" y el público se suma a la celebración.
Aún no hay fecha confirmada para la emisión del programa donde podremos ver esta reacción, pero el momento se acerca y todo apunta a que se volverá a repetir la estrategia de cambiar el horario del concurso ese día, traslandándolo a la noche.
