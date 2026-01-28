Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: "Se me acaban las palabras, esto es un sueño"

Rosa ha hecho este martes historia en Pasapalabra, al cumplir 300 programas en el popular concurso de Antena 3, en el que ya se juega por un bote de 2.674.000 euros. Una cifra redonda que todo el programa celebró con un sonoro aplauso y la felicitación pública de su rival, Manu. El madrileño es el concursante más longevo del concurso con 430 programas y un bote personal de 265.800 euros. La gallega, por su parte, es la primera mujer en alcanzar el número 300 y lleva acumulados 165.000 euros.

Manu y Rosa es la pareja de los récords en Pasapalabra. Ambos protagonizan el duelo más largo, juegan por el bote más alto de la historia (mayor aún que el mediático de Rafa Castaño), son los concursantes más longevos... Y, para encima, Rosa llega y supera la barrera de las 300 tardes en Antena 3. "Se me acaban las palabras para describir lo que hace sentir ese programa. Lo que siento es un sueño", acertó a decir.

Rosa volvió a caer este martes en el Rosco frente a Manu, por lo que tendrá que enfrentarse de nuevo a la Silla Azul. La gallega falló en una letra, quedándose en 22 aciertos. Por su parte, Manu también alcanzó las 22 letras en verde, pero sin fallos, decidiendo finalmente plantarse y no arriesgar más.

El ganador, "muy pronto"

El Rosco que marcará un hito en la televisión llegará "muy pronto", según Pasapalabra. Y es que el madrileño o la gallega se llevarán un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Atrás queda el récord de Rafa Castaño, que en marzo de 2023 conquistó una cifra por aquel entonces desorbitada: 2,27 millones.

Después de 300 duelos

O Manu o Rosa se convertirán en los próximos días en el sucesor de Óscar Díaz, el último ganador de Pasapalabra, que se llevó un bote de 1,8 millones de euros el 15 de mayo de 2024. Desde entonces se busca ganador.