Pasapalabra ya tiene ganador. Y es que el millonario bote se entregará en los próximos días. La última vez que escuchamos un "sí" de Roberto Leal que significaba un bote de Pasapalabra fue el 15 de mayo de 2024. El presentador, de esa forma tan expresiva y que ya es sello personal, confirmaba con ese grito que Óscar completaba El Rosco y se llevaba 1.816.000 euros. Ese momento está a punto de repetirse.

El mayor bote en la historia de Pasapalabra tendrá dueño muy pronto. Rondará los 2,7 millones de euros. Manu y Rosa se juegan cada tarde, de lunes a viernes a las 20:00 horas, ser el nuevo campeón.

Antena 3 ya ha mostrad cómo será el nuevo "sí" de Roberto que dará paso a un momento histórico y pone la piel de gallina.

Óscar fue el último concursante en conseguir este gran premio pero, hasta hora, el récord de conseguir el mayor bote hasta la fecha corresponde al sevillano Rafa Castaño, que se llevó a casa 2.272.000 euros. Lo hizo tras completar "El Rosco" en un solo turno, en un duelo contra Orestes Barbero, su eterno rival en el programa. Después de su victoria, se tomó un año sabático y se dedicó a la formación en inteligencia artificial, además de invertir el dinero de forma diversificada. El sevillano desapareció de la vida pública y no se ha vuelto a saber nada de él. Son muchos los que aun recuerdan la épica gesta de Rafa en el programa. Sus duelos con Orestes fueron legendarios y su afinidad y cariño logró enganchar a una audiencia millonaria.

Rafa nunca imaginó que la palabra 'zabro' le haría ganar más de 2,2 millones de euros, pero así ha sido. El concursante, que ha estado más de un año luchando por el premio, logró la victoria de una manera épica. "Todavía no lo he asimilado, no me lo creo. Lo primero que he pensado es en abrazar a Orestes", decía Rafa tras completar el rosco, antes de darle la gran sorpresa a su padre por teléfono. Y, ¿qué es 'zabro'? Pues tal y como leyó Roberto Leal, se trata de un "escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos". Una definición que vale más de 2 millones de euros.

Pero volviendo a la actualidad, muy pronto llegará la entrega del premio. El que ya ha hecho historia de la televisiñón ha sido el madrileño Manu, que lleva lichando por el bote dfesde el día después de la victoria de óscar. Más de 400 programas defendiendo su puesto ante diferentes rivales y, sobre todo, una extraordinaria Rosa, que ha llegado a los 300.

El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella.