Se desata la locura en el clan Janeiro tras desvelarse que Jesulín será abuelo: "No entiendo de dónde salen..."

'Informalia' publicaba en la madrugada de este jueves la impactante noticia de que el hijo mediano de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, Jesús Alejandro, esperaba su primer hijo a los 18 años (cumplirá 19 el próximo 6 de marzo), por lo que el torero y la odontóloga iban a convertirse en abuelos en tan solo unos meses.

Una información que dejaba sin palabras a propios y extraños y que la pareja, muy molesta, no ha tardado en desmentir en declaraciones exclusivas a la revista ¡Hola!: "No es verdad". "No entiendo de dónde salen semejantes cosas sin ser ciertas" ha comentado sorprendida la de Castellón, revelando que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por este 'bulo'.

Cabe recordar que cuando Jesús Alejandro cumplió la mayoría de edad el año pasado, Jesulín (52) y María José (46) emitieron un comunicado pidiendo a los medios de comunicación que respetasen el anonimato elegido por el joven, que siguiendo los pasos de sus hermanas Andrea -fruto de la relación del diestro y Belén Esteban- y Julia (22) -hija mayor del de Ubrique y la odontóloga- ha decidido no ser personaje público a pesar de la fama de sus padres.

Sin embargo, ahora está en el punto de mira por la falsa noticia de su futura paternidad, que ha ensombrecido el gran momento que viven Jesús y Campanario, tan enamorados como el primer día después de 26 años de amor y tres hijos en común: Julia, Jesús Alejandro y el pequeño Hugo (3), con el que se le cae la baba a toda la familia y del que no existe ninguna imagen pública por el deseo de sus padres de mantenerle alejado del foco mediático.

La suerte no solo les sonríe en el aspecto personal, ya que en el profesional María José ha puesto a prueba sus límites y, sobreponiéndose a la enfermedad que padece desde hace años y le causa fuertes dolores, fibromialgia, es concursante de la nueva edición de 'El Desafío', donde semana a semana se enfrenta a complicados retos y pruebas mostrando una faceta suya hasta ahora desconocida para el gran público.