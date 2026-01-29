Irene Rosales da la cara por Kiko Rivera tras salir a la luz que el DJ podría perder su casa: "Debéis dejar de meter a mis hijas"

Isabel Pantoja y Kiko Rivera están a punto de perder Cantora definitivamente. Tal y como ha revelado la revista Lecturas, la deuda de 2.2 millones de euros que arrastra la artista después de no haber pagado la hipoteca -de 12.000 euros mensuales- de la finca en los últimos 5 años, ha provocado que la propiedad que Francisco Rivera 'Paquirri' les dejó en herencia esté a punto de ser subastada por un precio de partida muy inferior a su valor real, un millón de euros.

Según el programa 'El tiempo justo', Kiko desconocía la situación límite en la que se encontraría Cantora y se habría enterado por la prensa; y muy disgustado porque la finca tiene un gran valor sentimental para él -aunque hace años que no la pisa por su nula relación con su madre- habría puesto el asunto en manos de sus abogados para estudiar si existe alguna vía legal que le permita intervenir o reclamar algo para no perder el legado de su padre, del que posee un porcentaje del 47%.

Desmarcándose de la salida de Cantora a subasta, Irene Rosales ha confesado que no sabe "absolutamente nada" del complicado trance que está atravesando su exmarido, aunque no ha dudado en saltar ante las cámaras cuando se le ha mencionado a sus dos hijas en común con el dj, Ana y Carlota, que también se verían afectadas en un futuro por la pérdida de esta importante propiedad por la mala gestión económica de Isabel Pantoja: "Yo creo que ya esto... Debéis de dejar un poquito de meter a mis hijas, que son pequeñas, y en esto ya no tiene nada que ver. Así que perdonadme" ha sentenciado visiblemente molesta.

Un enfado que se ha transformado en una sonrisa cuando le hemos preguntado por el ramo de flores que le ha enviado Guillermo, con el que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, y que no ha dudado en compartir en redes sociales presumiendo de su amor. "Me quiere mucho" ha reconocido enamorada, confirmando que al margen de que Kiko vaya a perder Cantora, ella está súper feliz con su novio.