Manu hace historia en Pasapalabra y ya queda en el recuerdo el solidario y aplaudido gesto tras ganar el millonario bote: "A Hacienda para fomentar la sanidad pública”

Tras más de 400 programas desde que óscar se hizo con el bote llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella.

Con o sin bote, Manuel Pascual es un concursante legendario en Pasapalabra. Sin duda, le avala su trayectoria a lo largo de más de 400 programas. De hecho, es el gran recordman: el más longevo desde que superó la marca de Orestes Barbero, el que atesora más victorias, el que más dinero ha acumulado.

Hay muchos motivos que avalan a Manu como merecedor del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La longevidad significa veteranía y, por lo tanto, experiencia. Nadie ha jugado El Rosco tantas veces como él. Con Rosa como rival de máxima exigencia, el de Villalba ha hecho frente a todo tipo de situaciones: remontadas que parecían imposibles, duelos de estrategia, finales ajustadísimos y empates rozando el bote. Eso sí, también ha tenido que super la temida silla azul en más de una ocasión, peligrando su paso por el concurso. En la silla azul hemos visto a nuevos concursantes de diversos rincones de la geografía española e incluso nacidos fuera de España con historias emocionantes y peticiones recurrentes que ya forman parte de la historia de Paspalabra. Es el caso de Pilar, que se medía en la silla azul con Manu tras caer ante Vicky, la concursante que fue la primera rival duradera de Manu en la nueva etapa de Paspalabra tras la victoria de Óscar.

Tras un tropezón en El Rosco, el madrileño se enfrentaba a un nuevo duelo en la Silla Azul. Pilar, una catalana con muchas ganas de concursar en Pasapalabra, llegaba al concurso con un mensaje muy importante. La mujer padece mastocitosis, una enfermedad rara que solo un pequeño porcentaje de la población tiene. Pilar quiso dar visibilidad a la gente que, como ella, no tiene referentes y fomentar la investigación de este tipo de enfermedades. “Si ganara el bote, estaría encantada de que Hacienda se llevara mi parte para fomentar la sanidad pública”, aseguraba la aspirante a Pasapalabra. El plató entero se rendía ante su reivindicación y los aplausos llenaban la escena.

Finalmente, Manu se impuso en la silla azul y Pilar abandonaba el programa, eso sí, sin perder la sonrisa. Todo eso ocurrió un 17 de julio de 2024, poco más de 10 días después, el 31 de julio, llegaba la sorpresa...¡ Vicky era eliminada de Pasapalabra tras 52 programas! La burgalesa perdía en la silla azul ante Javi. Vicky se marchaba con un premio acumulado de 32.400 euros.