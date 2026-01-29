Ya es oficial, nace la primera pareja de GH Dúo: "Fue debajo de la manta"

A pesar de que hay más de una posible pareja en GH Dúo, la química no parece explotar definitvamente en la casa de Tres Cantos. Carlos Lozano y Belén Ro fueron de los primeros en dejarse llevar y protagonizar un apasionado momento. "Siempre me ha gustado", confesaba la colaboradora televisiva tras protagonizar este fogoso momento en el reality.

También se habla de un posible acercamiento entre Anita Williams y Andrea, exconsursante de la última edición de La Isla de las tentaciones y con quien la que fuera novia de Montoya ha vivido más de un momento de intimidad en la casa.

Lo que nadie esperaba es que Gloria, hermana de Manuel González, acabase confesando que ella también había compartido más que palabras con un concursante que ya está fuera del reality, el polémico Jonh Guts. Según contaba la de Cádiz a Belén Ro y a su hermano, el momento que ambos vivieron se produjo bajo las mantas. "'En la boca. Fue ahí debajo de la manta, nos dimos un piquito'', contaba la influencer, dejando más que atónita a la colaboradora televisiva.

Sin atisbos de reconciliación

Lejos de reconciliarse, el presentador se ha mostrado tajante y ha confesado que, tras hacer "todo lo que he podido", ha decidido que no va a defender más "lo indefendible". "Juro que he sufrido y he llorado por esta mujer, pero eso ella no lo ve. Lo que no voy a hacer es darle la razón a un amigo que no tiene razón" ha sentenciado.

"Si no cambia para mí no existe ella, si la veo sufriendo con humildad me acercaré a ella, pero así no hay quien se acerque. Mi plan es no mirarla a la cara, a mí no me va a coger de comodín para pasar lo que he pasado. Lo he intentado y ya no puedo" ha expresado mientras Cristina le ha llamado "traidor" por su repentino buen rollo con Belén: "Ahora es su pandi, la pone el brazo en el hombro, la cuida, se sienta con ella, le ha dicho que tiene una piel y unas piernas preciosas y todo delante de mí" se ha lamentado, asegurando que no son celos sino decepción por cómo le ha dado la espalda.

La cosa no ha terminado aquí, ya que poco después la modelo ha protagonizado un tenso encontronazo con sus compañeras Anita Williams, Raquel Salazar y la propia Belén -que la han acusado de coger algunas de sus cosas sin permiso- y Piaget, fuera de sí, ha abandonado el salón en pleno directo y ha amenazado con irse del reality. "¡Haced lo que tengáis que hacer! ¡No puedo, lo siento! ¡Es un paredón!", ha exclamado indignada.