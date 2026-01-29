"Tocata", la palabra que convierte a Rosa en campeona y por la que hace historia en Pasapalabra: Antena 3 modifica su horario por la entrega del histórico bote

Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. Con o sin bote, Rosa Rodríguez se ha convertido en uno de los grandes referentes de Pasapalabra. Como concursante, es un ejemplo de superación. Como mujer, es quien ha llegado más lejos: 300 programas en los que ha roto todas las estadísticas.

Hay muchos motivos que avalan a Rosa como merecedora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Su evolución es una de las más extraordinarias que se han visto en el concurso. Llegó siendo muy buena pero se ha convertido en maestra. Se ha curtido a base de 'rosadas', como ella misma ha llamado a sus lapsus, y de duelos ante un rival tan exigente como Manu. Por eso, ha llegado a este punto, con el bote alrededor de los 2,7 millones de euros, en su mejor momento, tras un arranque de año espectacular.Suyo es el 24 más reciente, el pasado 23 de diciembre.

Entre los puntos fuertes de la coruñesa de origen argentino destaca su valentía, y eso en El Rosco es clave. Sólo quien se atreve a arriesgar puede llegar a ganar el bote y Rosa es de las que va a por todas. Aunque ha aprendido a ser prudente, su rasgo más sobresaliente es la impulsividad. De ahí que sea discípula aventajada del 'primervueltismo'.

Si algo tiene Rosa es carisma, lo que en Pasapalabra se manifiesta en capacidad para crecerse ante la adversidad. La estadística muestra que, en gran parte de sus duelos contra Manu, ha llegado en desventaja de tiempo. Sin embargo, la gallega convierte cada segundo en oro. Llegar tan lejos como ha llegado Rosa sería imposible sin un carácter tan seguro como sencillo. Su simpatía, dulzura y naturalidad han calado en los espectadores, y eso tiene mucho mérito para alguien que ha vivido con Pasapalabra la experiencia de su primer concurso. Por todas esta razones, se ha convertido en un referente, en un ejemplo de cómo romper barreras, en un paradigma de Pasapalabra.

Hay que recordar que su aventura comenzó el 19 de noviembre de 2024 en una silla azul, que tantos rivales cambió a Manu. Alberto logró permanecer durante diez programas, pero Ángel sólo pudo resistir uno… y lo mismo le pasó a Natalia. La madrileña ha quedado eliminada en la Silla Azul y apenas ha podido protagonizar un duelo en El Rosco contra Manu. Natalia se jugaba su continuidad contra Rosa, que volvía a demostrar que los aspirantes llegan cada vez mejor preparados. Las dos permanecieron las primeras rondas de preguntas sin fallos. El primer tropiezo lo cometía concursante, al responder “tendencia” en vez de “tentación”. Pero Natalia caía eliminada al no dar con la definición "tocata". Una palabra que supuso la entrada de la coruñesa al programa, al ser campeona en la silla azul y el inicio de una gran historia que tendrá como desenlace el bote final.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, , Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico. Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.