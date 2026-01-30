Antena 3 pone fecha a la entrega del mayor bote de la historia de Pasapalabra: será el próximo jueves con más de 2,7 millones de euros

Ya hay fecha para la entrega del mayor bote de la historia de Pasapalabra, que se llevará Manu o Rosa, los dos concursantes desde hace más de un año. Será el próximo jueves, día 5 de octubre, cuando Antena 3 emitirá el esparado programa con más de 2,7 millones de euros en juego. Al menos eso es lo esperado, después de que este jueves Pablo Motos revelase en "El Hormiguero" quiénes serán los invitados de la próxima semana.

Una estrategia para ganar más audiencia

El jueves visitarán a las hormigas más famosas de la televisión Manu y Rosa. Este movimiento no suele ser casual y apunta directamente a que la entrega del histórico bote de Pasapalabra se producirá ese mismo día. Así ha ocurrido en anteriores ocasiones: los concursantes protagonistas visitaron "El Hormiguero" el mismo día en el que se emitió la resolución del premio, sirviendo el programa como antesala del gran momento para ganar más audiencia.

Las pistas

Además, el orden de emisión refuerza aún más la teoría. Primero "El Hormiguero" y, justo después, un especial de "Pasapalabra". La visita conjunta de Manu y Rosa encaja a la perfección con ese planteamiento y con un desenlace que ya estaría grabado.

Por todo ello, las especulaciones se disparan y todo apunta a que el próximo jueves se repartirá el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Aunque Antena 3 no lo ha confirmado de forma oficial, las pistas son claras y el precedente juega a favor de una noche que promete ser histórica.

¿Qué cifra alcanzará el bote?

Pasapalabra lleva días preparando a la audiencia con la llegada de este momento. Primero, el programa confirmó que el bote "ya tiene dueño" y que su entrega se produciría "muy pronto". Y después, con un adelanto de cómo Roberto Leal, el presentador, dice el esperado "sí" de la última letra verde del Rosco.

Manu y Rosa jugarán este viernes por un bote de 2.686.000 euros. Cada día de juego, el premio aumenta en 6.000 euros, así que la cifra que se alcanzará el próximo jueves es de 2.710.000 euros.