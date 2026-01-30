La cara más amarga del bote de Pasapalabra con un concursante: de ver cómo su rival lo gana y se convierte en millón pese a llevar menos programas a estar "solo"

Manu o Rosa. Solo puede quedar uno, como decía en la famosa película "Los inmortales". Y aunque los dos merezcan el bote, solo uno de los dos concursantes puede hacerse con el millonario premio y formar parte del Olimpo de ganadores de Pasapalabra, mientras que el otro da por finalizada su etapa en el programa.

La última vez que escuchamos un "sí" de Roberto Leal que significaba un bote de Pasapalabra fue el 15 de mayo de 2024. El presentador, de esa forma tan expresiva y que ya es sello personal, confirmaba con ese grito que Óscar completaba El Rosco y se llevaba 1.816.000 euros. Ese momento está a punto de repetirse. El mayor bote en la historia de Pasapalabra tendrá dueño muy pronto. Rondará los 2,7 millones de euros.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u Óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico. Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.

Ahora, el anuncio de invitados de El Hormiguero para la semana que viene parece que ha dado la pista de cuando será el gran día de Manu o Rosa. "Ponemos el broche a la semana con la visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, los populares concursantes de Pasapalabra que pugnan desde hace meses por el bote más alto de la historia del programa", anuncian desde el espacio que presenta Pablo Motos.

Cómo decíamos antes, el día de la entrega del bote es un momento agridulce. Por un lado tenemos la felicidad del campeón, por otro, el adiós de un concursante que ha luchado programa a programa pero no ha podido lograr su sueño. Eso fue lo que le pasó a Moisés en su épico duelo con óscar. El riojano llevaba más programas que su rival tratando de conseguir el premio final pero, finalmente, fue su rival el que lo logró. El día que se emitió el programa en el que Óscar ganaba el bote los dos concursantes fueron entrevistados en El Hormiguero. Pablo Motos quería saber cómo vivían esa experiencia. Moisés revelaba la "ley de la cucaracha": "Si ves una en casa, va a haber más". Extrapolado, cree que si sale una pregunta de un tema, saldrán más sobre esa temática. Además, contaba la anécdota que le ocurrió en el campo del Alfaro, viendo un partido de fútbol. Había un jugador "alto, flaco y malo, lo cambiaron y se encaró con la grada", ha recordado. Él le gritó: "¡Galabardo!". Toda la gente se giró hacia él preguntándose lo que le había llamado. "Desde entonces, esa palabra es de uso habitual", decía entre risas.

El riojano recuerda en una entrevista concedida a TVR Rioja Televisión que, tras la emisión del programa, "regresaba al hotel solo y se emitía el programa en el que perdía". Pero, "me vino bien soltar toda la adrenalina que tenía y dormí bien y a volver a Alfaro a la vida real que tengo", cuenta. "Me encontré mucho cariño de la gente, y me decía que yo había sido su ganador", cuenta. Además, asegura que ha recibido muchos "mensajes de apoyo. Si hubiese ganado igual, no creo que tanta gente me habría felicitado".