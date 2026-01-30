El desgarrador "¡Síííí!" de Roberto Leal al entregar el bote más alto de la historia de Pasapalabra: 2.710.000 euros
Antena 3 emite un adelanto del esperado momento con Manu y Rosa como protagonistas
Con un desgarrador "¡Síííí" y dándose una vuelta entera. Así anunciará Roberto Leal la entrega del mayor bote de la historia de Pasapalabra, que será de más de 2,7 millones de euros. Si todo sale según lo esperado, el gran premio se emitirá el próximo jueves, después de que Manu y Rosa, los concursantes actuales, participen en "El Hormiguero". Pablo Motos desveló este jueves que el madrileño y la gallega estarán en el plató como invitados ese día.
La visita a "El Hormiguero"
Este movimiento no suele ser casual y apunta directamente a que la entrega del histórico bote de Pasapalabra se producirá el jueves. Así ha ocurrido en anteriores ocasiones: los concursantes protagonistas visitaron "El Hormiguero" el mismo día en el que se emitió la resolución del premio, sirviendo el programa como antesala del gran momento para ganar más audiencia.
Además, el orden de emisión refuerza aún más la teoría. Primero "El Hormiguero" y, justo después, un especial de "Pasapalabra". La visita conjunta de Manu y Rosa encaja a la perfección con ese planteamiento y con un desenlace que ya estaría grabado.
Por todo ello, las especulaciones se disparan y todo apunta a que el próximo jueves se repartirá el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Aunque Antena 3 no lo ha confirmado de forma oficial, las pistas son claras y el precedente juega a favor de una noche que promete ser histórica.
Los adelantos
Pasapalabra lleva días preparando a la audiencia con la llegada de este momento. Primero, el programa confirmó que el bote "ya tiene dueño" y que su entrega se produciría "muy pronto". Y después, con un adelanto de cómo Roberto Leal, el presentador, dice el esperado "sí" de la última letra verde del Rosco.
Manu y Rosa jugarán este viernes por un bote de 2.686.000 euros. Cada día de juego, el premio aumenta en 6.000 euros, así que la cifra que se alcanzará el próximo jueves es de 2.710.000 euros.
