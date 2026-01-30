Jessica Bueno ya no se esconde y se desata en público con su nuevo novio: "Poco a poco"
La influencer da un paso al frente en su incipiente relación con Roberto Mendoza
EP/F. L.
Aunque Jessica Bueno no quiere poner etiquetas a su relación con Roberto Mendoza porque confiesa que todavía es demasiado pronto -ya que se conocieron a principios de diciembre- para afirmar que es su "novio" y prefiere ir "poco a poco" y con "pies de plomo" por lo mal que lo pasó tras sus mediáticas rupturas con Jota Peleteiro y Luitingo, es innegable que su historia de amor con el músico se consolida a pasos agigantados.
Y buena prueba de ello es que Roberto ha querido apoyarla públicamente y no se ha perdido este jueves el desfile de Pilar Vera en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) de Sevilla, en el que la modelo se ha convertido en la absoluta protagonista luciendo impresionante sobre la pasarela varios diseños de la nueva colección de la diseñadora.
La pareja ya no se esconde
Lejos de esconderse, y una vez cumplidos con sus compromisos profesionales, Jessica y su novio han recorrido el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad andaluza de lo más acaramelados, paseando abrazados mientras intercambiaban confidencias, miradas de lo más tiernas y risas.
Un momento de lo más íntimo y romántico en el que, creyéndose 'a salvo' de los avispados paparazzi Roberto ha dado rienda suelta a su pasión y ha besado a la modelo que, encantada, se ha dejado querer hasta que se han dado cuenta de que estaban siendo grabados por las cámaras de Europa Press, cuando el músico ha retirado su brazo del hombro de la modelo con timidez.
Unas cariñosas imágenes con las que Jessica ha dado un paso al frente y, después de varias semanas manteniendo su historia de amor lejos del foco mediático, ha decidido oficializarla en su entorno y rodeada de amigos y compañeros de profesión.
