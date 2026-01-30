"Mi historia. Han pasado tantos, tantos baches y tantas llantinas que me he hecho enormemente fuerte. Ya no sufro, fluyo… obviamente de vez en cuando me sigue viniendo el fantasma llamado ‘miedo’, pero nada tiene que ver con los inicios. Subiré más vídeos de este tipo ahora que estoy más preparada. Intento siempre contestar mensajes de mujeres como yo, pero no llego a todo. He pensado en escribir un libro y abrir una asociación y donarlo todo ahí. Solo para darle una oportunidad aquellas mujeres con pocos recursos que han agotado sus intentos en la seguridad social. Me lo estoy pensado, ya os contaré, pero me da miedo a que no me lo compre nadie y no poder hacer las donaciones suficientes jajaja. Os adoro".

Así de sincera se mostraba en sus redes sociales la colaboradora e influencer Marta Peñate. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' recibía hace unos días los resultados de sus pruebas inmunológicas, mediante las que descubrían que tiene SAF, una enfermedad autoinmune que está directamente relacionada con "abortos espontáneos, pérdidas fetales y/o nacimientos prematuros", tal y como apuntan desde la organización de Reproducción Asistida, cuentan desde Outdoor. En un reels que ha publicado en su perfil oficial de Instagram, la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' reconocía que su error había sido no someterse a estas pruebas desde el inicio de su proceso de fertilidad, ya que le habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza.

Marta Peñate comparte por fin con sus seguidores la esperada y feliz noticia: "Le tuve que pedir a Tony que me dejara contarlo ya" / INSTAGRAM

Tras este momento algo agridulce -ahora tiene que estar en tratamiento-, la creadora de contenido ha recuperado la sonrisa de golpe y porrazo. Y es que Marta Peñate, de forma completamente inesperada, ha comunicado una noticia de lo más emocionante, que supone un giro radical de los acontecimientos para ella y para Tony Spina.

Mientras sigue luchando por quedarse embarazada y cumplir su sueño de ser madre, y a punto de cumplirse cuatro meses desde que se dio el 'sí, quiero' en con el italiano en Honduras, la pareja se ha comprado su casa. Una vivienda en la que están invirtiendo una gran suma de dinero, pero que es, ahora mismo, el proyecto que les tiene más ilusionados. "Nos hemos comprado la casa", ha celebrado la presentadora de 'Tentaciones Privé' con sus seguidores. "Estoy tan, pero tan ilusionada... Ya hemos dado un dineral, así que ya lo podemos decir. Es verdad que todavía no tenemos las escrituras. Es una inversión, como ya dije, pero hemos dado el paso y tenía muchas ganas de decirlo", ha expresado, muy emocionada.