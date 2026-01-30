Pasapalabra revienta X con el vídeo más esperado: se filtra el ganador final del concurso tras cientos de duelos entre Rosa y Manu

Manu y Rosa siguen protagonizando a diario un interminable y emocionante duelo al sol por hacerse con el bote millonario. El agraciado, cuyo nombre aún es una incógnita, podría llevarse a casa el mayor premio de la historia del programa.

Más de 2 millones de euros que harán que el ganador o ganadora entre, por derecho propio en el particular paseo de los super campeones del veterano concurso.

Sin embargo, los fieles seguidores del programa siguen en vilo, a la espera de conocer al nuevo rey del programa de Antena 3. Para ir abriendo boca, en el X oficial del concurso han subido un vídeo que permanece de hecho, anclado en la parte superior del perfil y en el que se deja entrever que cada vez estamos más cerca de conocer al campeón de campeones de Pasapalabra.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.