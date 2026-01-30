Polémica en la última gala de GH Dúo tras la petición de Jorge Javier a Carmen Borrego: "¿Cómo puedes tener tanto morro?"

Carmen Borrego ha reaparecido este jueves en la gala de 'GH DÚO' 48 horas después de haber abandonado el reality completamente desquiciada y fuera de sí al verse completamente superada por la convivencia después de tan solo 19 días en la casa de Tres Cantos.

Visiblemente más tranquila, la hija de María Teresa Campos ha sido recibida en el plató del programa con un duro reproche por parte de Jorge Javier Vázquez que, entre risas, le ha preguntado "¿cómo puedes tener tanto morro?" antes de sugerirle que se arrodillara para disculparse con los espectadores que la habían salvado en dos ocasiones para que continuase en el reality.

Ni corta ni perezosa Carmen se ha puesto de rodillas en el suelo y, emocionada, ha pedido "perdón al público que me ha ayudado y me ha apoyado votando para salvarme. Les he defraudado". Eso sí, cuando el presentador ha querido saber si devolverá lo que ha cobrado por su breve paso por la casa, se ha mostrado tajante: "Ni de coña. La que ha estado tres semanas soy yo, no el público. Tenía que haberme quedado para ganar más dinero, pero he perdido hasta el dinero".

Como ha explicado, decidió tirar la toalla cuando se dio cuenta de que llegó un momento en el que "ya no eres capaz de seguir". "Cuando estás incapacitada, lo mejor para mí es irme" ha confesado, reconociendo que en su marcha también han influido los ataques de algunos de sus compañeros respecto a su físico. "Ahora que soy mayor me da igual, pero de joven sí que he tenido muchos complejos por ser bajita" se ha sincerado, reconociendo que aunque "me da muchísima vergüenza haber abandonado", "no quería llegar al punto de perder el control, y lo más justo era marcharme".

Y tras asegurar que no descarta participar en otro reality aunque ahora mismo no se lo plantea, Carmen se ha despedido de sus compañeros, sorprendiendo las bonitas palabras que ha dedicado a Carlos Lozano: "Darte las gracias porque me has apoyado tanto y has intentado tantas veces que me quedara... Para mí eres uno de mis ganadores".

"Belén, me encanta que hayas cambiado, que te hayas reconciliado con la casa. Para mí, Belén Rodríguez es una concursante 10. Creo que mueve la casa maravillosamente, se conoce el formato perfectamente... Quiero que te quedes, ahora que estás arriba, y que se vaya Cristina" le ha dicho a su gran amiga Belén Rodríguez (minutos antes de que la tertuliana se convirtiese en la segunda expulsada de la edición).

Y aunque ha pedido abiertamente que la audiencia expulsase a Cristina Piaget, le ha reconocido que es una "persona auténtica" a la que el público "tiene que conocer". "Hemos tenido algunos más y menos en la convivencia, pero decirte que eres una gran persona y una muy buena concursante" se ha dirigido a Raquel Salazar, antes de revelar que su "gran sorpresa" de este programa ha sido Anita Williams: "Eres una persona estupenda. Y por último, Antonio de mi vida y de mi corazón, qué alegría me ha dado estar contigo en esa casa. Eres muy grande, te quiero" se ha despedido de Antonio Canales, ignorando al resto del grupo formado por Manuel, Gloria, Juanpi, Sandra, Andrea y Sonia Madoc.