Ana Obregón reaparece tras su defensa de Julio Iglesias y sorprende con su respuesta al lío familiar de los Beckham
"No voy a contar lo que hemos hablado. Lo que sí sé es que se hará justicia"
Si hay alguien que no deja de ser noticia esa es Ana Obregón. Famosa casi desde la cuna, con el paso de los años, la polifacética actriz no ha dejado de sorprender con un larguísimo curriculum que ahora la ha llevado a reinventarse en colaboradora de televisión. Y como era de esperar, no lo hace nada mal. Por eso no es de extrañar que su larga lista de contactos y amistades la hagan estar en todas las salsas y codearse con los protagonistas de la actualidad y eso incluye a dos de los personajes del momento, casualmente, dos de los hombres de su pasado: Julio Iglesias y David Beckham.
El cantante no ha podido encontrar mejor aliada para la polémica que le persigue que Ana, que se ha erigido como una de sus mayores defensoras. La amistad que forjaron hace más de tres décadas así lo avala y no ha dudado de la palabra del intérprete de 'Hey' desde que saltó la noticia de la denuncia de sus exempleadas. En estas semanas de informaciones, publicaciones en redes sociales y declaraciones de abogados, Ana Obregón ha estado en contacto con Julio aunque como buena amiga, ha sido discreta: "No voy a contar lo que hemos hablado. Lo que sí sé es que se hará justicia". Y hasta ahí puede leer, al menos de momento.
Por si esto fuera poco otro galáctico, aunque éste del mundo del balón, también ha vuelto a la vida de Ana, si es que en algún momento se fue. Porque el paso de David Beckham por el Real Madrid dejó mucho recorrido y no sólo por los resultados en el equipo blanco. La estela de los Beckham fue alargada fuera del campo, llegando a la Milla de Oro de la capital y extendiéndose a restaurantes y gimnasios, casualmente algunos de ellos frecuentados por Obregón. Ahora que el matrimonio inglés tiene a su hijo mayor en pie de guerra, a Ana se le ha preguntado por ellos, pero muy especialmente por el carácter de Victoria que en su día se dijo que llegó a llamarla 'Barbie geriátrica' en pleno ataque de celos. Y esta vez, Ana Obregón, ha hecho mutis por el foro.
