El inesperado adiós de Carmen Borrego de Telecinco tras la crisis interna de las últimas: agobiada, llorando y con una ansiedad disparada

No ha habido expulsión, sino abandono directo por parte de Carmen Borrego que en cuanto a salir de un reality no conoce otra manera de hacerlo si no es por la puerta de atrás. Lo suyo en cuanto a enfrentarse con la decisión del público no es algo que conozca y no tiene visos de conocer al paso que va, si es que vuelven a contar con ella para participar en un programa de estas características, porque terminar, ya se intuye cómo va a hacerlo. Con un sonoro: "¡No puedo más! ¡Me voy!". Así ha salido esta semana de la casa de 'GH Dúo' después de unos días totalmente agobiada, llorando y con una ansiedad disparada que ni Terelu ni su hijo, José María Almoguera, consiguieron calmar, incluyendo el apoyo máximo de los espectadores del programa.

Pero es que si hay alguien que sabe templar los nervios de la hija pequeña de María Teresa Campos es José Carlos Bernal, el hombre de su vida, su marido, la persona que la ha querido de verdad y quien le hace feliz "cada día". No hay nada más que verle la cara y el semblante horas después de salir de su encierro y tras estar a su lado. Y por si hay dudas, ya lo confirma ella: "Muy tranquila".

Lo dice ella, su cara y lo corrobora su marido, que no se ha separado de ella nada más que en estas semanas que la colaboradora ha participado, junto a Belén Rodríguez en la edición VIP de 'Gran Hermano'. Las dos ya fuera de la casa. La una por abandonar y la otra convertida en la segunda expulsada oficial, tras perder el duelo ante la sorpresa del momento, la modelo Cristina Piaget, que poco a poco se está haciendo no sólo con sus compañeros, sino con el favor de los seguidores del formato.

"Ha sido muy decepcionante", así comenzaba calificando al día siguiente Joaquín Prat el concurso de su compañera en el programa vespertino que presenta. "Han hecho las pruebas y no se han molestado en conocer a los demás, en hacer tramas ni en nada", continuaba haciendo referencia al dúo formado por Carmen y Belén Rodríguez. P

Pero iba más allá: "Se llama aburguesamiento. Carmen sabe que sale y tiene otras oportunidades y no tiene tanta necesidad como otros para partirse el cobre". Sin embargo, su hijo ponía el contrapunto a la opinión del presentador: "Tiene más trayectoria que los demás y está más de vuelta que de ida. Cumple 60 años dentro de nada y está más cerca de la jubilación". Pero ¿y su exnuera? ¿Qué opina Paola? A pesar de la separación de José María Almoguera, el discurso entre ambas siempre ha sido de buenas palabras, tienen muy presente el papel que desempeñan en la vida de la persona que tienen en común y han sido ínfimas las ocasiones en las que han tenido una palabra más alta que la otra. Aunque ahora la relación entre Almoguera y la esteticista no atraviesa su mejor momento, quizá el paso de Carmen Borrego por 'GH Dúo' se vea influido por este desencuentro entre las partes.