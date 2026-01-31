"¡Es una locura!": Manu hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.692.000 euros

Manu hace historia en cada programa de Pasapalabra. Es el concursante más longevo del concurso (sumó este viernes 433 programas), protagoniza junto a Rosa el duelo más largo (más de 300) y juega cada tarde por conseguir el mayor bote (2.692.000 euros en estos momentos). Antena 3 ha confirmado este viernes lo que todos esperaban: que el nuevo ganador de Pasapalabra se conocerá la próxima semana.

Las alarmas habían saltado este jueves, a raíz de que Pablo Motos desvelase quiénes serán los invitados de la semana en "El Hormiguero". Y entre ellos, el jueves, estaban Manu y Rosa. Todo apunta, por tanto, a que ese día Pasapalabra emitirá un programa especial, después del espacio que protagonizan las hormigas más famosas de la televisión en el que se entregará el histórico bote.

"Es una locura"

Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, reflexionó este viernes sobre los números históricos de Manu, después de haber alcanzado justo esta semana Rosa la cifra redonda de los 300 programas. En el caso del madrileño, subrayó Leal, "son 433 programas, con un bote acumulado de 267.600 euros". "¡Es una locura! Yo entré siendo un chaval aquí", dijo entre risas, en referencia a su año y medio de permanencia en el concurso.

Tanto Manu como Rosa serán entrevistados el jueves por Pablo Motos. Este movimiento no es casual y apunta directamente a que la entrega del histórico bote de Pasapalabra se producirá ese mismo día. Así ha ocurrido en anteriores ocasiones: los concursantes protagonistas visitaron "El Hormiguero" el mismo día en el que se emitió la resolución del premio, sirviendo el programa como antesala del gran momento para ganar más audiencia.

La próxima semana

Pasapalabra lleva días preparando a la audiencia con la llegada de este momento. Primero, el programa confirmó que el bote "ya tiene dueño" y que su entrega se produciría "muy pronto". Después, con un adelanto de cómo Roberto Leal, el presentador, dice el esperado "sí" de la última letra verde del Rosco. Y finalmente, este viernes ha confirmado que la esperada entrega del bote tendrá lugar "la próxima semana".

La cifra del bote histórico

Manu y Rosa se verán de nuevo las caras el lunes en un nuevo Rosco, con un bote de 2.698.000 euros. Al jueves, en el gran desenlace, llegarán con 2.716.000 euros. Atrás queda el récord de Rafa Castaño, que ganó en 2023 un bote de 2,27 millones de euros. Este viernes el Rosco acabó con un nuevo empate a 22 letras.