Locura máxima en Pasapalabra sin Manu, ni Rosa: gana el bote sin saber Español y tras solo siete años en el país

Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

La próxima semana llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella.

Y es que ganar el bote de Pasapalabra es todo un hito de la televisión. En concreto este bote, ya que no es solo el más alto que se ha repartido hasta la fecha, sino que encima los dos aspirantes son también dos concursantes que han sumado récords durante su permanencia en el programa. Manu ha estado más de 400 programas luchando por este premio. Llegó justo el día después de la victoria de óscar y se ha mantenido firme. Sobre todo ante Rosa, la gallega que tras 300 programas se ha vuelto en una rival querida por todos.

Hay que tener en cuenta que ganar el bote no es solo convertirse en millonario, también puede ser una oportunidad para seguir en el mundo de la televisión. Y es que de Pasapalabra han salido varios rostros que, posteriormente, han encontrado su lugar en otros programas de la pequeña pantalla. Es el caso de Lilit Manukyan, que muchos recordarán como "La espía" de El Cazador.

La armenia fue la primera concursante de la historia de "Pasapalabra" cuya lengua materna no es el español, que consiguió 318.000 euros del bote del concurso después de aprender español de forma autodidacta y dedicar "muchas horas" a empaparse de la cultura española, "como si fuera una oposición".

Tras ganar el concurso recuperó las lecturas que había dejado a medias -por ejemplo "Los pilares de la Tierra"- para estudiarse el diccionario, una dedicación que se trasluce en la conversación cuando introduce términos como "ignota" a la hora de referirse a su percepción de la historia española de los años 80 y 90.

Pero en su cabeza, que trabajaba "24 horas diarias" registrando todo tipo de conocimientos para el asalto al "rosco" de "Pasapalabra", bullía ahora la idea de acudir en "Saber y ganar" el histórico programa de TVE presentado por Jordi Hurtado, aunque aseguraba que "es más difícil, y era un gran reto" para ella si contestan finalmente a su petición. La armenia luego estuvo en Atrapa un millón . Lilit, economista y titulada en Técnico de Comercio Exterior, llevaba siete años viviendo en España cuando ganó Pasapalabra, tras dejar Rusia, donde está asentada su familia desde que ella tenía 15 años, cuando dejaron una Armenia todavía detrás del telón de acero en busca de un futuro mejor.

Comenzó en Valencia, donde reside- "Me gustaría ahorrar una parte para gastarla cuando tenga hijos", apunta, y explicaba que su marido, de nacionalidad española, sí tiene trabajo en una empresa de telecomunicaciones.