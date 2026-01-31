¿Manu o Rosa? El claro ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra, según las estadísticas

¿Manu o Rosa? Es la pregunta que media España se está haciendo, a raíz de que Antena 3 confirmase este viernes que el mayor bote de la historia de Pasapalabra se entregará la próxima semana. El día elegido es el jueves, tras la emisión del programa "El Hormiguero", donde Pablo Motos entrevistará a los dos concursantes antes de dar paso al esperado momento.

Las estadísticas tienen clara la respuesta a la pregunta. Será Manu el ganador. El madrileño gana en todo a la gallega. Empezando por el número de programas, Manu lleva 433 frente a los 303 de Rosa. De ellos, Manu ha ganado 159; Rosa, en cambio, 94. De la misma manera, el joven madrileño perdió en 145 ocasiones (sobre el total de 433) y la profesora de Lengua Castellana y Literatura en 118 (sobre los 303 programas). Si se tienen en cuenta solo los Roscos Manu-Rosa, la balanza también se decanta del lado del joven: 118 los ganó, 94 los perdió.

A punto de conquistar el bote

Durante su año y medio en Pasapalabra, Manu firmó 129 empates, mientras que Rosa 91. Manu lleva 268.200 euros acumulados frente a Rosa, que suma 167.400. Hay más evidencias de que el madrileño es el claro favorito a conquistar el bote: en seis ocasiones se quedó a tan solo una letra de completar el Rosco. La coruñesa, por su parte, solo dos veces estuvo a punto de llevarse el bote.

Desde mayo de 2024

Manu llegó exactamente a Pasapalabra el 15 de mayo de 2024, un día después de que otro madrileño, Óscar Díaz, se llevase el bote, de 1,8 millones, es decir, la mitad de dinero del que está ahora en juego. Rosa aterrizó en el concurso que presenta Roberto Leal el 18 de noviembre de 2024. Así las cosas, Manu se coronaría en Pasapalabra después de casi dos años.

Después de una entrevista en "El Hormiguero"

Antena 3 ha confirmado este viernes lo que todos esperaban: que el nuevo ganador de Pasapalabra se conocerá la próxima semana. Las alarmas habían saltado este jueves, a raíz de que Pablo Motos desvelase quiénes serán los invitados de la semana en "El Hormiguero". Y entre ellos, el jueves, estaban Manu y Rosa. Todo apunta, por tanto, a que ese día Pasapalabra emitirá un programa especial, después del espacio que protagonizan las hormigas más famosas de la televisión en el que se entregará el histórico bote.

Un bote de más de 2,7 millones

Manu y Rosa se verán de nuevo las caras el lunes en un nuevo Rosco, con un bote de 2.698.000 euros. Al jueves, en el gran desenlace, llegarán con 2.716.000 euros. Atrás queda el récord de Rafa Castaño, que ganó en 2023 un bote de 2,27 millones de euros. Este viernes el Rosco acabó con un nuevo empate a 22 letras.