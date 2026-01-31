Sale a la luz la verdad de Karmele Marchante, de trabajar en prime time y hacer mucho dinero a la "ruina económica": "Sin nada"

Diez años después, Karmele Marchante regresaba a la televisión y lo hacía en '¡De Viernes!' Una esperadísima entrevista en la que la periodista zanjaba de una vez por todas el motivo de su salida. Además, con mucha sinceridad, Karmele explicaba cómo ha rehecho su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente.

La periodista recordaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta su momento más duro. Y es que Karmele lo perdió todo debido a la gran traición de su tercer marido, al que define como "el señor que la arruinó": "Me dejó en la ruina con una mano delante y otra detrás", contaba la entrevistada. "Se arrimó a mi por dinero, me robó todo y me dejó sin nada. No solo estaba arruinada sino que tenía deudas porque había pedido dinero a mi nombre. Me enteré en un plató de televisión". Un momento de lo más duro para ella que coincidió con su salida de 'Sálvame': "Esas dos cosas me hundieron".

Pese a sus tormentosas relaciones amorosas, Karmele Marchante aseguraba que actualmente su corazón está muy bien: "Tengo una pareja desde hace tres años. Por fin me ha llegado la tranquilidad emocional". Terelu le preguntaba a Karmele como una mujer tan "culta e inteligente" como ella había caído en tal engaño, dejándole a un hombre todo el poder. "Eso me dijo el notario cuando le di plenos poderes... Yo confié en él", contestaba Karmele. Asimismo, la invitada de esta noche recordaba la difícil decisión que tuvo que tomar para recomponerse de esta dura situación: tuvo que vender dos apartamentos, sus muebles y varias antigüedades.

"Me planteó llevar toda mi economía. Él era economista", explicaba Karmele sobre la razón por la que aceptó que su exmarido tuviese poder sobre su economía: "Me vació todas las cuentas paulatinamente. Yo no me enteraba porque estaba trabajando todo el día. Fue la directora de mi oficina bancaria la que me dijo: "Aquí hay tomate"".

El programa de Bea Archidona y Santi Acosta recibía a una Karmele que regresaba a la pequeña pantalla con "ganas de hablar" y con mucha "fuerza y voluntad". Y es que, tras su abrupta salida de Telecinco, hace ya un década, la periodista regresaba dispuesta a pronunciarse sobre su desaparición televisiva. "Hay gente con la que si que me apetece mucho encontrarme y otra quizás no tanto", declaraba Karmele Marchante sobre su gran regreso, pues en el plató se ha reencontrado con dos de sus excompañeras, Lydia Lozano y Terelu Campos. Al poco de sentarse en el plató, Santi Acosta y Bea Archidona le preguntaban por el motivo de su regreso: El presentador Santi Acosta le preguntaba a Karmele si en algún momento se arrepintió de su decisión de alejarse de los focos y la invitada respondía con total sinceridad: "No me arrepentí y estos 10 años han pasado como un suspiro". Además, la entrevistada hablaba muy emocionada sobre su regreso: "Hoy cuando he entrado en Telecinco algo me ha pasado interiormente", aseguraba con los ojos brillosos.

Asimismo, Karmele Marchanta respondía a la gran incógnita sobre su futuro profesional: "¿Esto para ti te lo tomas como una vuelta puntual o te planteas algo de cara al futuro?, le preguntaba Bea Archidona": "No lo sé, dejo todas las puertas abiertas para alguna posibilidad".