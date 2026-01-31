Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La verdad tras la "tregua" televisiva entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana: "Los tienes cuadrados"

María González Falcó

Benito Domínguez

Lo que parecía un imposible es un hecho, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana han llegado a una tregua o al menos así lo escenificaron en el plató del programa 'De viernes', banderita blanca incluída. Un parón en una guerra que mantenían desde hacía años con dimes y diretes en casi todas sus apariciones públicas con ataques a sus parejas, trabajos en televisión, looks o simples declaraciones.

Anoche no fue para menos. Tras un cara a cara en el que repasaron su amistad y 'aclararon' en qué punto se rompió su relación, la diseñadora y la socialité decidieron cuánto tiempo van a tomarse un respiro para dejar de "hacerse trajes". No sin antes rebajar la tensión con una propuesta de Bea Archidona y Santi Acosta, que pusieron sobre la mesa que se dijesen tres virtudes y tres defectos.

Comenzaba Carmen Lomana destacando de su 'rival' que es "muy trabajadora, que puede ser divertida y es generosa". Ágatha recogía el guante y respondía que "se maquilla muy bien, muchas veces va bien vestida y la tercera que tiene un novio estupendo". "Los tienes cuadrados", le espetaba 'la Lomana' con sorna.

Como era de esperar, sacar los defectos no hizo más que volver a elevar la temperatura del plató sobre todo con la puntilla de la modista. De ella, Carmen dijo "que no sea tan egocéntrica". A lo que ella respondió con un "que no sea tan mentirosa" que la hizo brotar. "Yo no me he atrevido a llamarte mentirosa porque es muy feo, pero has mentido como una bellaca".

Noticias relacionadas

Viendo que la situación no iba a llegar a buen puerto, Ágatha tomaba la palabra: "Voy a intentar estar seis meses sin hablar de Carmen Lomana", comenzaba diciendo, blandiendo la bandera blanca. "Yo toda la vida", aseguraba Carmen de manera tajante, provocando la risa de presentadores y colaboradores ¿Cumplirán con el armisticio?

Nuevo hito en el Hospital de Cabueñes de Gijón: primer centro de Asturias en implantar una prótesis de rodilla con cirugía robótica

El Ayuntamiento de Lena frena la operación para adquirir la nave de Emeinsa por el aumento del precio de venta: de 1,1 a casi 2 millones

