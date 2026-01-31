La verdad tras la "tregua" televisiva entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana: "Los tienes cuadrados"
"Yo no me he atrevido a llamarte mentirosa porque es muy feo, pero has mentido como una bellaca"
Lo que parecía un imposible es un hecho, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana han llegado a una tregua o al menos así lo escenificaron en el plató del programa 'De viernes', banderita blanca incluída. Un parón en una guerra que mantenían desde hacía años con dimes y diretes en casi todas sus apariciones públicas con ataques a sus parejas, trabajos en televisión, looks o simples declaraciones.
Anoche no fue para menos. Tras un cara a cara en el que repasaron su amistad y 'aclararon' en qué punto se rompió su relación, la diseñadora y la socialité decidieron cuánto tiempo van a tomarse un respiro para dejar de "hacerse trajes". No sin antes rebajar la tensión con una propuesta de Bea Archidona y Santi Acosta, que pusieron sobre la mesa que se dijesen tres virtudes y tres defectos.
Comenzaba Carmen Lomana destacando de su 'rival' que es "muy trabajadora, que puede ser divertida y es generosa". Ágatha recogía el guante y respondía que "se maquilla muy bien, muchas veces va bien vestida y la tercera que tiene un novio estupendo". "Los tienes cuadrados", le espetaba 'la Lomana' con sorna.
Como era de esperar, sacar los defectos no hizo más que volver a elevar la temperatura del plató sobre todo con la puntilla de la modista. De ella, Carmen dijo "que no sea tan egocéntrica". A lo que ella respondió con un "que no sea tan mentirosa" que la hizo brotar. "Yo no me he atrevido a llamarte mentirosa porque es muy feo, pero has mentido como una bellaca".
Viendo que la situación no iba a llegar a buen puerto, Ágatha tomaba la palabra: "Voy a intentar estar seis meses sin hablar de Carmen Lomana", comenzaba diciendo, blandiendo la bandera blanca. "Yo toda la vida", aseguraba Carmen de manera tajante, provocando la risa de presentadores y colaboradores ¿Cumplirán con el armisticio?
