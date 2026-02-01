Audiencias mensuales
Antena 3 lidera las audiencias de enero, Cuatro supera por segundo mes consecutivo a LaSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
El canal de Atresmedia se mantiene líder por 17° mes consecutivo y Telecinco no consigue pasar de la tercera opción
Redacción Yotele
El mes de enero se ha acabado y toca hacer balance en audiencias en las principales cadenas de televisión. Respecto a diciembre, el primer mes del año ha sido bastante continuista, manteniendo intacto el ránking de cadenas.
Antena 3 repite por 17° mes como la cadena líder con un 12,9%. En segunda posición le sigue de cerca La 1, que marca un 12,2%, Telecinco mantiene la tercera plaza (8,5%) y Cuatro (6,1%) supera por segundo mes a LaSexta (6%). Por último, La 2 consigue su mejor enero en 16 años con un 3,3%.
En cuanto a targets, la cadena de Atresmedia se impone entre el público femenino y los mayores de 65 años, mientras que la pública consigue liderar entre hombres y el público entre 13 y 64 años. Por su parte, Boing repite como la favorita entre la audiencia infantil.
*En elaboración.
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
- Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
- Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
- Los Sánchez-Lima tienen 'las mejores vistas de Oviedo' e hicieron llorar a Diego Cervero