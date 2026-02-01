Emma García para su programa en pleno directo y estalla y abronca a la hija de Rocío Jurado: "Habladlo con la dirección"

Bronca inesperada en el programa Fiesta que presenta Emma García en las tardes de Telecinco.

Esta semana, Gloria Camila se convertía de nuevo en noticia al hacerse público que podría existir un acercamiento con su ex, el cantante Álvaro García. Pese a que la pareja rompió hace algunas semanas, Gloria y Álvaro han disfrutado de unos días en Venecia en el marco de un viaje que está dando mucho, pero que mucho que hablar.

Gloria, que no lleva demasiado bien eso de que se hable de su vida privada, no ha reaccionado precisamente con alegría cuando Emma García le preguntaba sobre esta presunta reconciliación: "No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía".

La presentadora, harta de la actitud de Gloria Camila alguna que otra tarde, no ha podido evitar recriminarle a la hija de Rocío Jurado que se tome tan mal las preguntas: "Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que está enfadada (Raquel Bollo) y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar".

La presentadora de 'Fiesta' ha estallado porque, en su opinión, no tienen por qué aguantar las caras de Gloria Camila y tampoco las de Raquel Bollo por los conflictos que existen entre ellas: "Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas habladlo con la dirección y yo no os pregunto, lo estáis rebotando todo en mí y a mí eso no me hace gracia, igual que tú dices lo que quieres, yo también". Agobiada por la situación, Gloria Camila ha roto a llorar tras las palabras de Emma. La hija de Rocío Jurado cree que está excesivamente expuesta y siente que tiene la obligación de responder a cada aspecto de su vida:

"Mi enfado no es contigo, es por la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo".

Al hablar de Manuel, Gloria se refiere a Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Poco después de salir a la luz el viaje de Gloria y Álvaro a Venecia, Manuel compartía una irónica imagen en sus redes sociales en la que dejaba ver que se sentía dolido con la noticia.