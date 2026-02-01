Verónica Romero rompe su silencio y confiesa lo ocurrido con David Bisbal en el pasado, sumándose al resto de 'triunfitas' de la primera edición: : "Yo con Bisbal, desafortunadamente..."
"Imagínate, no, no, es imposible"
Han pasado más de dos décadas del estreno de 'Operación Triunfo' y aquel primer grupo de cantantes formado por David Bisbal, Chenoa, Rosa López y David Bustamante, entre otros, sigue dando que hablar. Y casi siempre en forma de polémica. La última ha llegado de la mano de otra extriunfita de una edición posterior, la cantante Vega, que hace unos días explicaba cómo su relación laboral con David Bisbal terminó al convertirse "en alguien incómoda en su repertorio". Al parecer, Vega fue compositora de varios temas que dieron forma a algunos de los álbumes del almeriense, entre ellos 'Culpable' del disco 'Tú y yo' o 'Sabrás' de 'En tus planes', hasta que dejaron de contar con ella. Fin de una era y también de una amistad.
La última en sumarse a la sempiterna confesión ha sido Verónica Romero tras las declaraciones de su compañera Vega, que no ha hecho más que abrir la puerta a los demás, al contar su vivencia con el almeriense después de haber trabajado con él como compositora durante años en diferentes discos. Verónica ha sido rotunda: "Yo con Bisbal, desafortunadamente, no tengo relación". ¿Los motivos? Al igual que Vega, la ilicitana tampoco los tiene claros: "No sabría qué decirte, yo creo que simplemente es que los caminos a veces se separan y ya está, pero no tengo ni idea".
Lo que está claro es que Verónica Romero, en este silencio de Dabid Bisbal, es del 'team Vega': "yo de repente vi que estaba todo muy frío con él y ya pues intentas, pero al ver que no hay nada pues para qué seguir, entonces entiendo que cuando lo vea pues nos alegraremos de vernos, pero que desafortunadamente ahora mismo con David no tengo relación". Aunque no cierra las puertas a que el intérprete de 'Ave María' de una explicación: "A lo mejor algún día podremos hablar y ver qué ha pasado".
Nuria Fergó también confesaba que su amistad con David está distante, aunque ha dejado claro que no por culpa del almeriense. "Yo fenomenal como siempre, pero no tengo relación con él porque es imposible. Vamos, no tengo tiempo ni para ver a mis amigas de aquí, no le voy a ver a él. Imagínate, no, no, es imposible, o sea, es lo normal" ha justificado. "Con ganas de verlo en eventos y en sitios para saludarlo, claro" ha añadido, desmarcándose de las declaraciones de Vega y Verónica ya que en su caso su distanciamiento se debe a la falta de tiempo.
osa López, ganadora de aquella primera edición que revolucionó los talent y gran amiga del artista, no ha dejado pasar la ocasión de defenderle: "David es de lo mejorcito que ha entrado en barriga, es el ganador de verdad, de corazón". A sabiendas del funcionamiento de la industria musical, la cantante ha aclarado que "muchas veces nuestras situaciones de vida no las controlamos nosotros y más en aquellos tiempos".
Lo tiene claro 'Rosa de España', Bisbal "es un artista como la pata de una vaca" pero a Vega no la deja atrás y a ella la eleva a la misma categoría: "Es una artista también, una artistaza".
