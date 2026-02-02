El canal TCM tira de nostalgia para celebrar el día de la marmota: "Menuda genialidad"

Cada 2 de febrero, el mundo mira a un pequeño pueblo de Estados Unidos donde se celebra el día de la marmota. Una celebración en la que la marmota Phil predice si se va a alargar el invierno o si llegará antes la primavera. Pues el canal de televisión de pago TCM tiró de nostalgia para celebrar este día: "Menuda genialidad".

Y es que el la expresión "vivir el Día de la Marmota" describe una situación monótona y repetitiva, donde cada día parece idéntico al anterior, evocando un bucle temporal. Una expresión que se hizo muy famosa tras estrenarse la película "Atrapado en el tiempo" en la que aparecía el conocido actor Bill Murray.

Pues en TCM no han querido dejar pasar este momento programando la pelicula este 2 de febrero. Pero no se ha quedado ahí, sino que lo que han hecho es programarla durante todo el día, en bucle, haciendo alusión justo a lo que pasa en la película, que cuando acaba el día, vuelve a empezar otra vez de nuevo, en bucle.

Espectadores

Esta iniciativa ha contado con el respaldo de muchos de los espectadores, que la han considerado como "menuda genialidad".