El canal TCM tira de nostalgia para celebrar el día de la marmota: "Menuda genialidad"
La popular celebración tiene lugar cada 2 de febrero
Cada 2 de febrero, el mundo mira a un pequeño pueblo de Estados Unidos donde se celebra el día de la marmota. Una celebración en la que la marmota Phil predice si se va a alargar el invierno o si llegará antes la primavera. Pues el canal de televisión de pago TCM tiró de nostalgia para celebrar este día: "Menuda genialidad".
Y es que el la expresión "vivir el Día de la Marmota" describe una situación monótona y repetitiva, donde cada día parece idéntico al anterior, evocando un bucle temporal. Una expresión que se hizo muy famosa tras estrenarse la película "Atrapado en el tiempo" en la que aparecía el conocido actor Bill Murray.
Pues en TCM no han querido dejar pasar este momento programando la pelicula este 2 de febrero. Pero no se ha quedado ahí, sino que lo que han hecho es programarla durante todo el día, en bucle, haciendo alusión justo a lo que pasa en la película, que cuando acaba el día, vuelve a empezar otra vez de nuevo, en bucle.
Espectadores
Esta iniciativa ha contado con el respaldo de muchos de los espectadores, que la han considerado como "menuda genialidad".
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí