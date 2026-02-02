La comentada reacción de la novia de Kiko Rivera tras anunciarse el desahucio: lleva 5 años sin pagar la hipoteca de 12.000 euros al mes

Kiko Rivera ha reaccionado por fin a la salida a subasta de Cantora -finca que le dejó en herencia su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', y de la que posee casi un 48%- ante la deuda de dos millones de euros que habría acumulado Isabel Pantoja al no haber pagado durante los últimos 5 años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre dicha propiedad.

Aunque en un primer momento se apuntó a que no habrían comunicado nada al exmarido de Irene Rosales, que se habría enterado por la prensa del desahucio de su madre de la finca de Medina Sidonia (Cádiz) y muy disgustado habría puesto el asunto en manos de sus abogados para saber si puede hacer o reclamar algo ante el gran valor sentimental que tiene para él el que fue su hogar durante años, las últimas informaciones son otras.

Según el programa 'Vamos a ver', Kiko estaría al tanto de la subasta de Cantora desde el pasado verano, y en las últimas semanas se habría reunido con un empresario francés de origen libanés que estaría dispuesto a comprar la deuda de la tonadillera con el banco -y tendría un derecho preferente de tanteo a la hora de adquirir la finca- y que le habría ofrecido 250.000 euros libre de cargas por su porcentaje de la misma.

Mientras estudia la oferta, que en principio aceptaría ya que la alternativa es no llevarse absolutamente nada, el dj parece no sentirse demasiado preocupado por el hecho de que su madre le haya hecho perder la finca para siempre.

Noticias relacionadas

Inseparable de su novia Lola García, que aprovecha los días en los que no trabaja en la academia de baile que dirige en Madrid para viajar a Sevilla y se ha convertido en su mejor apoyo, Kiko ha reaccionado con una llamativa sonrisa desde el interior de su coche a las preguntas sobre la subasta de Cantora, saludando con la mano de muy buen humor sin aclarar qué hay de cierto en que está en negociaciones para llevarse por lo menos 250.000 euros por su parte de la finca.